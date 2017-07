Werder hatte gegen Pauli einen schweren Stand. (nordphoto)

In der Offensive tut sich Werder weiterhin schwer, gerade in der Sturmspitze fehlt die Durschlagskraft. Aron Johannsson, der im Testspiel gegen St. Pauli starten durfte, zwang Pauli-Keeper Robin Himmelmann in der ersten Halbzeit zwar mit einem Schlenzer zu einer sehenswerten Flugeinlage, blieb ansonsten aber blass. Die Hausherren dürfen sich über ihre Sturmreihe hingegen überhaupt nicht beschweren. Sami Allagui und Aziz Bouhaddouz beschäftigten Werders Abwehr ein ums andere Mal, Bouhaddouz traf doppelt.

In der ersten Halbzeit enteilte Bouhaddouz seinem Aufpasser Sané und traf nach Vorlage von seinem Sturmpartner Allagui, der von Werders Luca Caldirola nicht energisch genug attackiert wurde. Seinen zweiten Treffer und gleichzeitig den Siegtreffer erzielte der Deutsch-Marokkaner im zweiten Durchgang als er nach einem Freistoß, den die Bremer Abwehr nicht aus dem Strafraum befördern konnte, aus kurzer Distanz einschoss. Kurz davor hatte Ex-Pauli-Spieler Fin Bartels das 1:1 nach Zuspiel von Theodor Gebre Selassie erzielt. Es war eine der wenigen gefährlichen Aktionen der Werderaner.

Für St. Pauli, bei dem Werder-Leihgabe Luca Zander knapp 60 Minuten spielte, war es eine geglückte Generalprobe. Am kommenden Freitag startet die Mannschaft von Olaf Janßen in Bochum in die neue Zweitligasaison.

St. Pauli - Werder Bremen 2:1 (1:0)

Werder (1. Halbzeit): Pavlenka - Garcia, Caldirola, Sané, Veljkovic, Bauer - Bargfrede, Kainz, Gondorf - Kruse, Johannsson

Werder (2. Halbzeit): Pavlenka - Augustinsson, Caldirola, Sané, Veljkovic, Gebre Selassie - M. Eggestein, Kainz, Delaney - Kruse (72. Zhang), Bartels

Tore: 1:0 Bouhaddouz (22.), 1:1 Bartels (56.); 2:1 Bouhaddouz (68.)

Gelbe Karten: Sobiech / Sané