(dpa)

Es hat nicht sollen sein. Werder Bremen hat am letzten Spieltag der Saison beim BVB 3:4 (1:2) verloren und damit die letzte Mini-Chance auf das internationale Geschäft verpasst. Gegen Dortmund, das seinerseits durch den Sieg Platz drei und damit die direkte Qualifikation für die Champions League perfekt machte, durften die Grün-Weißen dank der Tore von Zlatko Junuzovic (7. Minute), Fin Bartels (46.) und Max Kruse (68.) lange an der Sensation schnuppern, schafften es trotz großem Kampf am Ende aber nicht. Marco Reus (32./75. Foulelfmeter) und Pierre-Emerick Aubameyang (42./89. Foulelfmeter) trafen für den BVB.

"Wir haben alles gegeben. Das Ergebnis ist bitter und es ist schade, dass wir uns hier heute nicht für die Rückrunde belohnen konnten", sagte Werders Coach Alexander Nouri im Interview nach dem Spiel mit TV-Sender "Sky". Mittelfeldspieler Junuzovic befand: "Das war von beiden Seiten ein großes Spiel. Wir hätten uns einen Punkt verdient gehabt. Wir haben nie aufgesteckt, unsere Qualität gezeigt - aber letztlich zu viele Gegentore bekommen."

Für Bremen endet damit die turbulente Spielzeit mit 45 Punkten, was letztlich Tabellenplatz acht bedeutet. Trotz der verpassten Chance auf Europa können die Grün-Weißen insgesamt stolz auf ihr Geleistetes sein. Nach der verkorksten Hinrunde hätte wohl kaum jemand auch nur einen Cent darauf gesetzt, dass das Nouri-Team am 34. Spieltag nicht um den Klassenerhalt kämpft, sondern um die Europa League.

Junuzovic trifft zur frühen Führung

In Dortmund setzte Nouri dabei zunächst wieder auf ein variables 3-1-4-2-System, das sich in der Arbeit gegen den Ball in ein 5-3-2 verwandelte. Niklas Moisander rückte nach abgesessener Gelb-Sperre zurück in die Innenverteidigung, Ulisses Garcia ersetzte den gesperrten Robert Bauer (fünfte Gelbe Karte) und Florian Grillitsch erhielt im defensiven Mittelfeld den Vorzug vor Maximilian Eggestein. Für Serge Gnabry blieb durch die Systemumstellung im Vergleich zum Spiel gegen Hoffenheim ebenfalls nur die Bank – die beiden Plätze im Sturmzentrum gingen an das Duo Fin Bartels/ Max Kruse.

Werder erwischte einen Traumstart in die Partie: Nach einer Flanke von der rechten Seite durch Fin Bartels verpasste zunächst Ulisses Garcia mit einer Grätsche im Fünfmeterraum knapp das 1:0, im Nachsetzen war dann aber Junuzovic zur Stelle (7.). BVB-Keeper Roman Bürki konnte den Ball erst hinter der Linie klären, wie die Torlinientechnik eindeutig belegte. Dortmund zeigte sich von dem frühen Gegentreffer wenig beeindruckt und hatte fast im direkten Gegenzug die Riesenchance zum Ausgleich: Erik Durm konnte vom rechten Flügel unbedrängt flanken – Aubameyang ebenso unbedrängt am Fünfmeterraum köpfen. Der Gabuner setzte den Ball zum Glück der Bremer aber knapp am rechten Pfosten vorbei (10.).

Nur fünf Minuten später drang Reus über die linke Seite in Werders Strafraum ein und knallte den Ball aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte (15.). In der 19. Minute war es dann Raphael Guerreiro, der Werder-Keeper Felix Wiedwald mit einem Distanzschuss prüfte. Die Grün-Weißen konnten in dieser Phase der Partie kaum für Entlastung sorgen – und hatten in der nächsten Strafraumszene wieder das Glück auf ihrer Seite. Diesmal ahndete Schiedsrichter Günter Perl einen Schubser von Moisander gegen Aubameyang nicht, eine durchaus strittige Szene (23.).

Nach etwas mehr als einer halben Stunde klingelte es dann aber doch im Kasten von Wiedwald. Kagawa hatte den Ball an der Strafraumkante geschickt auf Reus durchgesteckt, der vor Wiedwald eiskalt blieb und zum Ausgleich einschob (32.). Nur Sekunden nach dem 1:1 hätte Junuzovic das Spiel aber fast schon wieder zu Gunsten der Bremer auf den Kopf gestellt. Werders Kapitän scheiterte mit seinem Abschluss von der Strafraumgrenze an Bürki (33.). Statt über die erneute Führung jubeln zu können, wurde es für die Nouri-Elf kurz vor der Pause ganz bitter: Aubameyang verwertete einen Dembélé-Lupfer in den Strafraum per Volley-Direktabnahme zum 2:1 für den BVB (42.).

Zwei Elfmeter entscheiden die Partie

Zur zweiten Halbzeit reagierte Nouri und brachte mit Gnabry für Theodor Gebre-Selassie mehr Offensive ins Bremer Spiel. Nouris Mut wurde umgehend belohnt. Kruse legte ein sehenswertes Solo über die linke Seite hin, tanzte im Strafraum Nuri Sahin aus und legte perfekt auf den mitgelaufenen Bartels ab, der trocken zum 2:2 einschob (46.). Und Werder wollte jetzt mehr. Nach starker Gnabry-Vorarbeit konnte BVB-Verteidiger Marc Bartra gerade noch gegen den einschussbereiten Kruse klären (52.).

Nichts mehr zu klären gab es in der 68. Minute – Kruse vollendete einen Konter der Gäste gefühlvoll zur Bremer Führung. Der BVB reagierte auf den erneuten Rückstand mit wütenden Angriffen. Wiedwald parierte erst gegen Pulisic überragend (70.), um Sekunden später auch einen Fallrückzieher von Bartra über die Latte zu lenken (71.). In der 75. Minute konnte aber auch Werders Keeper das 3:3 nicht mehr verhindern. Gnabry hatte Reus im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte sicher.

Das war aber immer noch nicht der Schlusspunkt dieser Wahnsinns-Partie. In der 88. Minute zeigte Schiedsrichter Perl erneut auf den Punkt. Diesmal soll der eingewechselte Philipp Bargfrede Pulisic gefoult haben. Eine strittige Entscheidung. Aubameyang war es egal. Dortmunds Torjäger hämmerte den Ball flach ins linke Eck – sicherte dem BVB damit den Sieg, den direkten Einzug ins die Königsklasse und sich selbst die Torjägerkanone (31. Treffer).

Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3 (2:1)

0:1 Junuzovic (7.)

1:1 Reus (32.)

2:1 Aubameyang (42.)

2:2 Bartels (46.)

2:3 M. Kruse (68.)

3:3 Reus (73./Foulelfmeter)

4:3 Aubameyang (89./Foulelfmeter)

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Bartra - Durm (46. Pulisic), N. Sahin (72. Castro), Kagawa, Guerreiro - Dembélé (90.+3 S. Bender), Reus - Aubameyang Bremen: Wiedwald - Veljkovic, L. Sané (86. M. Eggestein), Moisander - Delaney - Gebre Selassie (46. Gnabry), Grillitsch (72. Bargfrede), Junuzovic, U. Garcia - M. Kruse, Bartels

Schiedsrichter: Günter Perl

Zuschauer: 81360 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Sokratis (7), Dembélé (7), N. Sahin (1), Kagawa (3) / Bartels (4), Bargfrede (3), Veljkovic (5)