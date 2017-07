Das Spiel gegen Wolverhampton war Werders zweiter Test der Vorbereitung. (nordphoto)

Der englische Zweitligist kam in der ersten Viertelstunde des Spiels durch Ivan Cavaleiro und Matt Doherty zu guten Gelegenheiten. Das von Thomas Delaney aufs Feld geführte Bremer Team tat sich schwer, den Spielaufbau konstruktiv zu gestalten. Deshalb blieben Torchancen in Halbzeit eins Mangelware. Allenfalls Ulisses Garcia (17.) sorgte mit einem Distanzschuss für einen Hauch von Gefahr. Folglich ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte erwischten die „Wolves“ den besseren Start und waren dieses Mal erfolgreich. Nouha Dicko platzierte einen Flachschuss im langen Eck und brachte die Engländer in Führung (49.). Das auf nahezu allen Positionen durchgewechselte Werder konnte, wie schon in den ersten 45 Minuten, nur aus der Distanz für Akzente sorgen. Ludwig Augustinnsson und Johannes Eggestein prüften Wolverhamptons Keeper Harry Burgoyne aus der Ferne. Zlatko Junuzovic schoss einen Freistoß an die Latte, einen weiteren in den Schlussminuten an den Pfosten. Dabei blieb es dann auch. Werder musste im zweiten Test der Saisonvorbereitung die erste Niederlage hinnehmen. (oni)

Werder Bremen - Wolverhampton Wanderes 0:1 (0:0)

Werder (1. Halbzeit): Pavlenka - U. Garcia, Verlaat, Sané, Bauer, Gebre Selassie - M. Eggestein, Gondorf, Delaney - Kruse, Bartels

Werder (2. Halbzeit): Pavlenka - Augustinsson, Veljkovic, Sané, Bauer - Junuzovic, Gondorf (67. Schmidt), Bargfrede, Kainz - J. Eggestein, Zhang (67. Manneh)

Tore: 0:1 Dicko (49.)

Gelbe Karten: /