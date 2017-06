Wunschkandidat für Torwartposition

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Werder will Pavlenka unbedingt

Der Poker um Jiri Pavlenka zieht sich weiter in die Länge. Auch am Freitag konnte Werder-Sportchef Frank Baumann keinen Vollzug vermelden, bestätigte aber, dass großes Interesse am Torhüter bestehe.