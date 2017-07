Die Bundeswehr half mit, das Teamevent für die Werder-Profis zu organisieren. (Screenshot/Werder.de)

Es war zunächst ein gut gehütetes Geheimnis, wo das sogenannte Teamevent der Werder-Profis am Montag stattfand. Wie der Verein nun am Dienstagmittag mitteilte, machte die Mannschaft auf dem Weg nach Schneverdingen ins Trainingslager einen Zwischenstopp in der Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover. Trainer Alexander Nouri wollte das Team damit überraschen. Selbst die Spieler hätten bis kurz vor der Ankunft nicht gewusst, wohin es geht, schreibt Werder.

In der Kaserne absolvierten die Profis vom frühen Morgen bis zum Nachmittag mehrere Stationen, an denen Aufgaben im Gelände als Team gelöst werden mussten. "Es war uns wichtig, dass sich jeder einbringt und dass immer wieder Verantwortung übernommen werden musste. Das waren tolle Teamprozesse, die man sehen und begleiten konnte", erklärte Nouri laut "werder.de". "Ich glaube, dass wir von diesem Tag viel mitnehmen konnten." Bei der Organisation des Teamevents half die Schule für Feldjäger und Stabsdient der Bundeswehr mit. (crb)