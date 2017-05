Manfred Hausmann war in den frühen Nachkriegsjahren Chef des Feuilletons dieser Zeitung. Schon vorher und auch danach wurde er als Schriftsteller auffällig, und zwar so sehr, dass ihm das große Bundesverdienstkreuz angeheftet wurde. Ob er je einen Fallrückzieher angesetzt hat oder bei Werder-Spielen johlte, ist mir nicht bekannt. Hier ist jetzt nur ein Satz von ihm wichtig: „Fußball ist eine ins Spielhafte übertragene, erhöhte und verdichtete Lebenswirklichkeit“. Etwas abgeschwollen meint das schlicht: Fußball ist eben wie das Leben.

Das Leben ist nicht rund, es dauert selten 90 Jahre, nach der Arbeit ist vor der Arbeit und der nächste Verwandtenbesuch ist immer der schwerste. Ein anderer Hochleistungsphilosoph namens Kalle Rummenigge klärte uns über die Unwägbarkeiten des Fußballs auf: „Glück und Pech liegen eng nebeneinander. Im Fußball ist das der Unterschied zwischen Latte und Tor.“ Im Leben ist das der Unterschied zwischen Job oder Sofa, zwischen Jacht oder Mofa.

Man kann das Glück nicht zwingen. Aber man kann es dem Pech schwerer machen. Im Leben allgemein und im Fußball im Speziellen geht's ganz wesentlich darum, Fehler zu vermeiden.

Das Traumziel Europa League

Franz Beckenbauer zum Beispiel, den ich, ja gut, äh, wirklich vermisse, hat durch leicht vermeidbare Fehler seine lichtgestaltige Karriere überschattet. Gegenteiliges erleben wir momentan in Bremen; Werder macht als Team seit drei Monaten erstaunlich wenige Fehler. So ist aus dem hässlichen Entlein von Mitte Februar nach elf ungeschlagenen Spielen mittlerweile ein veritabler Schwan geworden. Die Statistik der Gegentore (Abteilung Patzer, Pech und Pannen) beweist, wie eklatant die Zahl der Fehler abgenommen hat. An den ersten 20 Spieltagen kassierte Werder satte 42 Einschläge, in den elf Spielen seitdem nur noch neun. Und was hinten nicht reinfällt, rauscht dafür vorne in die Reuse. Offensiv geht nämlich auch wenig schief. Kein Team nutzt momentan seine Chancen so effizient wie die Bremer. In diesem Zusammenhang ragt einer heraus, über dessen vermeintliche Fehlleistungen der Boulevard sich noch vor einiger Zeit Maul und Titelseiten zerrissen hat – Max Kruse. Er braucht in dieser Saison durchschnittlich nur drei Torschüsse für einen Treffer, seine Quote ist besser als die von Lewandowski, Aubameyang und Modeste. Deshalb wäre es nebenbei ein grober Fehler vom Bundes-Jogi, Kruse nicht wieder den Adler auf die Brust zu setzen.

Dank der geringen Fehlerzahl ist bei Werder aus dem Albtraum Abstieg das realistische Traumziel Europa League geworden. Am Freitag in Köln geht die fröhliche Reise weiter. Kruses und Werders Aufschwung zeigen mal wieder, dass Erfolg erfolgreich macht. Einstellung toppt Aufstellung. Sport wird eben überwiegend mental entschieden, der Rest ist Kopfsache.

Bei Werder stimmt der Kopf, die Beine werden schon folgen. Wenn nicht dumme Fehler dazwischenkommen.

Eine Überbetonung der Fehlervermeidung führt übrigens im Leben wie im Fußball zu Monotonie. Aber es wäre bestimmt für alle Werder-Fans durchaus sehr angenehm, sich gegen Inter Mailand mal so richtig zu langweilen…

