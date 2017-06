Der eine kommt, der andere rückt auf: Jiri Pavlenka (l.) wird Werders neue Nummer eins, Michael Zetterer (r.) sein Stellvertreter. (imago)

Es gibt da dieses eine Foto, das Jiri Pavlenka über Nacht zu einer kleinen Berühmtheit unter englischen Fußballfans gemacht hat. Es zeigt den tschechischen Nationaltorwart Anfang Juni, wie er während eines Länderspiels gegen Belgien im Strafraum einen hohen Ball wegfausten will und dabei seinem Gegenspieler Marouane Fellaini unabsichtlich ins Gesicht boxt. Fellaini, der sein Geld bei Manchester United verdient, gilt unter englischen Fußballfans als eher streitbarer Typ, und so hat sich Pavlenka mit seinem kleinen Hieb schnell ein paar neue Freunde auf der Insel gemacht.

In diesem Zusammenhang passt auch ganz gut, was Werders Sportchef Frank Baumann am Dienstag über Pavlenka gesagt hat, kurz nachdem der Fußball-Bundesligist dessen Verpflichtung offiziell bekannt gegeben hatte. Pavlenka, 25, sei ein Schlussmann "mit einer gewissen Präsenz, mit Größe und mit mutigem Torwartspiel, der ohne Angst in Eins-gegen-eins-Situationen geht" – kurzum: Er ist einer, der auch mal dahin geht, wo es wehtut, mindestens mal für seinen Gegenspieler.

Dieser Pavlenka also wird in der kommenden Saison das Bremer Tor hüten. Darauf hat sich Baumann am Dienstag bereits festgelegt, und alles andere wäre ja auch eine echte Überraschung gewesen. "Wir gehen davon aus", sagte Baumann, "dass Jiri mit seiner Qualität bei uns spielen wird." Gegen Ende der Woche, auf jeden Fall aber rechtzeitig zum Trainingsstart am 2. Juli, wird der Neue an der Weser erwartet. Vorausgesetzt, er besteht dann den obligatorischen Medizincheck, wird er im Anschluss seinen Vertrag unterschreiben.

Über die Laufzeit machte Werder keine Angaben, ebenso wenig über die Höhe der Ablösesumme, die nun an Slavia Prag zu überweisen ist. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll sie bei rund drei Millionen Euro liegen und somit ziemlich genau in der Mitte des Anfangsgebots aus Bremen (1,8 Millionen Euro) und der ersten Forderung aus Prag (vier Millionen Euro). Werders erste Offerte hatte Slavias Klubchef Jaroslav Tvrdik kürzlich noch öffentlich als "absurd" bezeichnet und erklärt, Pavlenka sei ohnehin unverkäuflich.

Wiedwald-Wechsel nach Leeds?

Es kam anders. Und darüber zeigte sich Baumann am Dienstag verständlicherweise äußerst zufrieden. Seit mehreren Jahren habe Werder den Torwart auf dem Zettel gehabt, im vergangenen Jahr hätte man Pavlenka dann intensiv beobachtet. Was die Bremer dabei zu sehen bekamen, muss ihnen ziemlich gut gefallen haben, so hartnäckig, wie sie in den schweren und teils von Prager Seite äußerst emotional geführten Verhandlungen mit Slavia geblieben sind. "Jiri hat zuletzt kontinuierlich Leistungen auf sehr hohem Niveau gezeigt", sagte Baumann, "er ist bereits ein relativ kompletter Torwart, der aber auch noch über Entwicklungspotenzial verfügt."

Eben dieses Entwicklungspotenzial sehen die Bremer bei Felix Wiedwald nicht, weshalb in seinem Fall nun alles auf eine schnelle Trennung hinausläuft. Nach Informationen des WESER-KURIER hat Wiedwalds Berater am Dienstag bereits mit Werders Sportchef die finanziellen Rahmenbedingungen für einen Transfer besprochen. "Felix hat uns informiert, dass er den Verein verlassen möchte", sagte Baumann, "wir führen jetzt Gespräche mit seinem Berater und mit einem anderen Klub."

Bei diesem anderen Klub handelt es sich wohl um den englischen Zweitligisten Leeds United, auch der französische Erstligist FC Nantes und der griechische Erstligist Paok Saloniki sollen unterschriftsreife Angebote vorgelegt haben. Ein Vereinswechsel dürfte bereits in den kommenden Tagen feststehen. Zumal Baumann bereits durchblicken ließ, dass Werder seiner bisherigen Nummer eins keine großen Steine in den Weg legen wird."

"Felix hat sich nichts zu Schulden kommen lassen", sagte Baumann, "er hat klar kommuniziert, dass er seine Zukunft woanders sieht, und wir wollen eine vernünftige Lösung finden, die für alle Seiten gut ist. Wenn wir uns mit einem anderen Klub einigen sollten, wäre es sehr schade, dass Felix uns verlässt. Wir sind mit seinen Leistungen in den vergangenen Monaten zufrieden gewesen." Auch deshalb, beteuert Baumann, wollte der Verein den im Sommer 2018 auslaufenden Vertrag mit Wiedwald verlängern.

"Ich hätte mir einen Konkurrenzkampf sehr gut vorstellen können", sagte Baumann, wobei zumindest angezweifelt werden darf, ob Wiedwald zu Beginn wirklich eine faire Chance gegen Pavlenka bekommen hätte. Das sei "eine hypothetische Frage", erklärte Baumann. Wiedwald hat sie ohnehin schon für sich beantwortet. Der Abschied aus Bremen falle ihm schwer, heißt es. Werder sei für ihn eine Herzensangelegenheit, hatte der 27-Jährige aus Achim bei Bremen immer wieder betont, doch eine echte Gegenliebe entstand nie. Wiedwald galt immer als umstritten, im Verein wie bei den Fans und den Medien.

Zetterer neue Nummer zwei

Hinter Pavlenka wird in Zukunft also nicht Wiedwald die Rolle als Herausforderer annehmen, sondern der 21-jährige Michael Zetterer. "Michael ist ein sehr großes Talent", erklärte Baumann, "wir wollen seine Leistungen honorieren." Jaroslav Drobny, 37, steht als Nummer drei für den Notfall zur Verfügung und kann sich ansonsten um seinen Landsmann Pavlenka kümmern und ihm den Einstand erleichtern. Zumal Pavlenka noch kein Deutsch spricht. Im eigenen Strafraum aber, das weiß nicht nur Marouane Fellaini, wird er sich auch ohne große Worte schnell Respekt verschaffen.