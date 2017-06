Lukratives Geschäft: Werder Bremen will sich auf dem chinesischen Markt positionieren und strebt eine Zusammenarbeit mit Klubs aus der Super League an. (nordphoto)

Es war ein Spiel aus der Kategorie merk- und denkwürdig. Werder spielte im chinesischen Tianjin gegen den heimischen Tianjin Teda FC. 60.000 Zuschauer hätten im Stadion des Klubs Platz gefunden, geschätzte 3500 waren tatsächlich gekommen. Und als Werder das Spiel gegen den chinesischen Pokalsieger von 2011 nach Treffern von Nils Petersen und Eljero Elia am Ende mit 2:1 gewonnen hatte, da überreichten die Chinesen den Gästen aus Deutschland einen Pokal. 400.000 Euro bekam Werder damals obendrein für die Reise, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) gefördert hatte.

Fast genau drei Jahre ist das inzwischen her, und seitdem hat es immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass die damals einwöchige Reise Werder und China dauerhaft näher zusammenbringen könnte. Der Reifenhersteller Linglong beispielsweise warb ab Ende 2014 für längere Zeit auf den Banden im Weserstadion. Daneben hatte es Gespräche mit dem Finanzinvestor Fosun gegeben, der sehr an einem Einstieg bei einem Bundesligisten interessiert war. Zu einem Abschluss kam es aber nicht. Jetzt sieht es so aus, als sollten Werder und China doch noch langfristig zueinanderfinden. Auf drei Ebenen arbeiten beide Seiten inzwischen zusammen. Erstens: Werder schaut interessiert auf China als Markt für Spieler. Zweitens: Werder sucht einen Sponsor. Drittens: Werder will eine Kooperation mit einem dortigen Fußballverein aufbauen. Und in allen drei Bereichen ist aktuell viel Bewegung.

Chinesischer Stürmer für die U21

Seit dem vergangenen Winter spielt der Stürmer Tian Ci in Werders U21, die in der Bremen-Liga beheimatet ist. Ein Tor hat der 20-Jährige seither geschossen. Das ist eine für einen Stürmer überschaubare Bilanz. Aber offenbar zeigt Ci so gute Ansätze, dass man bei Werder überlegt, ihn nun in einem nächsten Schritt an die U23 heranzuführen. Als Werder-Boss Klaus Filbry in der vergangenen Woche beim ersten sogenannten Chinese-German Football Summit in Frankfurt weilte, führten die Bremer Verantwortlichen einen Film über Tian Ci vor. Ein Videoteam von Werder hat die Entwicklung des Spielers in den vergangenen Monaten dokumentiert. Die chinesischen Teilnehmer, so hieß es, sollen sich durchaus beeindruckt gezeigt haben. Die DFL, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sowie der chinesische Verband und Klubvertreter waren für zwei Tage in Frankfurt zusammengekommen, um die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland voranzubringen.

Sponsorenvertrag kurz vor Abschluss

Bei Werder ist man da zuletzt ein gutes Stück weitergekommen. Nach Informationen des WESER-KURIER steht der Abschluss eines Sponsorenvertrags kurz bevor. Eine fast siebenstellige Summe soll Werder demnach erlösen können. Ebenfalls Fortschritte macht die Zusammenarbeit im Bereich Wissenstransfer. Werder wird – gegen entsprechende Entlohnung – sein Know-how nach China exportieren. „Dort ist ein ungeheurer Bedarf“, sagt Werder-Boss Filbry. Vorreiter in diesem Bereich ist der Hamburger SV. Vor einem Jahr haben die Hamburger und der chinesische Super-League-Klub SIPG aus Shanghai einen langfristigen Kooperationsvertrag abgeschlossen. HSV-Direktor Bernhard Peters hat ein entsprechendes Konzept ausgearbeitet, dazu gehören Workshops in Hamburg und Shanghai, das Training von chinesischen Mannschaften und der Austausch von Trainern. Eine siebenstellige Summe soll der HSV dafür von den Chinesen bekommen.

Viel Geld in der Super League

Geld, das zeigt die Entwicklung der chinesischen Super League, ist kein Problem. Topspieler wie die brasilianischen Nationalspieler Oscar (wechselte für 60 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zu Shanghai SIPG) und Hulk (wechselte für 55 Millionen Euro Ablöse von Zenit St. Petersburg zu Shanghai SIPG) oder der argentinische Superstar Carlos Tevez (aktuell bei Shanghai Shenhua unter Vertrag) verdienen angeblich bis zu 40 Millionen Euro im Jahr – netto. Und ständig werden neue Stars mit unanständigen Summen gelockt, Dortmunds Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang zum Beispiel. Der chinesische Verband hat dieser aberwitzigen Entwicklung inzwischen allerdings einen Riegel vorgeschoben und beispielsweise die Verpflichtung ausländischer Profis reglementiert. Seit diesem Jahr dürfen in der Super League nur noch drei statt wie bisher vier ausländische Spieler pro Verein auf dem Platz stehen. Außerdem müssen mindestens zwei chinesische Nachwuchsspieler, die nach 1994 geboren wurden, im Kader stehen.

So soll das eigentliche Ziel Chinesen erreicht werden. Das Land bemüht sich um die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 und will bis dahin international konkurrenzfähig sein. Dafür braucht es aber gut ausgebildete chinesische Fußballer und ein entsprechendes Fördersystem von der Basis bis hoch in die Elite. Und genau da setzt Werder mit seinem Engagement in China an, zumal der Klub weiß, dass er als Marke nicht die Strahlkraft internationaler Topklubs besitzt. „Natürlich wollen wir uns gerne auch als Marke etablieren“, sagt Filbry, „Aber das ist nicht entscheidend. Denn auf diesem Markt bewegen sich auch alle Großen wie Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München und Borussia Dortmund.“

Werder will Vertrauen aufbauen

Während die Bayern also ein eigenes Büro in Shanghai eröffnet haben und Bayern-Präsident Uli Hoeneß bereits von Millioneneinnahmen durch Live-Übertragungen träumt („Wenn 300 Millionen Chinesen im Internet zuschauen, und jeder zahlt einen Euro – dann haben wir eine neue Situation. 300 Millionen Euro an einem Tag.“), setzt Werder eher auf Nachhaltigkeit, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit vielen persönlichen Kontakten. So hatte Werder-Boss Filbry erst am vergangenen Freitag für einen halben Tag einen Gast aus China zu Besuch, dem er das Weserstadion zeigte und erklärte, wie was warum bei Werder funktioniert. Ein Aufwand, der sich nicht sofort, dafür aber in den kommenden Jahren auszahlen soll. Ein chinesischer Lionel Messi fällt schließlich nicht vom Himmel. „Es braucht Vertrauen, um nachhaltig wirken zu können“, sagt Filbry, „und dieses Vertrauen bauen wir auf.“