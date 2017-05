Werders Spieler jubeln über das 2:0 gegen Hertha. (nordphoto)

Jetzt sind die guten, alten Zeiten zurück – zumindest für den Moment. Werders Fußballer zelebrieren eine Erfolgsserie, die sie von einem deutschen Abstiegskandidaten in ein europäisches Spitzenteam verwandelt hat – wenn man die jüngsten elf Spiele als Maßstab nimmt.

Die Bremer haben aus diesen elf Liga-Spielen 29 von 33 möglichen Punkten geholt. Mit dieser Bilanz sind sie in dieser Zeit besser als der FC Bayern und Borussia Dortmund, aber auch besser als der FC Chelsea und Manchester United, besser als Juventus Turin und AS Rom, besser als der FC Barcelona und Real Madrid. Elf Spiele mit einer international so herausragenden Bilanz: Das ist keine Kleinigkeit, das ist keine Laune des Zufalls. Das ist ein Drittel einer Saison – und damit eine ziemlich große Nummer.

Wunder von der Weser

In ihrer Geschichte haben die Bremer im Europapokal mehrere Großtaten geschafft, die ihnen niemand zugetraut hatte. Gegen Spartak Moskau verloren sie im Hinspiel 1:4 und siegten im Rückspiel 6:2. Gegen den BFC Dynamo Berlin unterlagen sie zunächst 0:3 und triumphierten dann 5:0. Gegen den RSC Anderlecht lagen sie 0:3 zurück und siegten am Ende 5:3. Gegen Olympique Lyon verloren sie erst 0:3 und gewannen dann 4:0. Die Bremer haben diese Triumphe in einer Zeit gefeiert, in der sie fast durchgängig zur deutschen Spitze zählten. Die Triumphe sind als Wunder von der Weser berühmt geworden, sie sind tief verankert im Bremer Bewusstsein, sie sind ein wesentlicher Teil der grün-weißen Identität. Die Wunder von der Weser ziehen ihre Faszination daraus, dass Werders Fußballer Rückstände aufgeholt haben, die unaufholbar zu sein schienen.

Was die Bremer jetzt gerade schaffen, ist ein neues Wunder von der Weser. Dieses Wunder ist anders als die alten, es ist eine Art Wunder 2.0. Die Bremer verzaubern ihre Fans, anders als früher, nicht mit 90 magischen Minuten unter Flutlicht. Sie erfreuen sie, indem sie sich von Woche zu Woche steigern – und immer wieder neu über sich hinauswachsen. Die alten Wunder waren wie ein rasanter Rausch, kurz, heftig, überwältigend. Das neue Wunder ist lang und voller Momente zum Genießen. Es zieht sich hin, es wächst und wächst, und niemand weiß, wie lange es noch gehen wird.

So wie die Bremer früher an einem Abend riesige Rückstände aus dem Hinspiel aufgeholt haben, so holen sie heute riesige Rückstände in der Tabelle auf. Sie sind in der Bundesliga innerhalb von elf Spieltagen von Rang 16 auf Rang 6 geklettert. So wie sie früher übermächtig wirkende Gegner besiegt haben, so besiegen sie jetzt gewissermaßen sich selbst. Sie besiegen ihre eigenen Schwächen und Ängste. Sie denken nicht mehr so klein und defensiv und leicht verzagt wie manchmal in den vergangenen Jahren. Sie trauen sich wieder was. Sie sind wieder ganz bei sich. Sie spielen die Rolle, die ihnen am besten liegt; die Rolle ihres Lebens. Die Bremer sind nun wieder der kleine Klub, der plötzlich Großes vollbringt; sie sind der Außenseiter, der zum Emporkömmling wird und alle überrascht.

Mehr zum Thema Ein Sieg im Vorbeigehen Werder gelingt gegen Hertha der leichteste Erfolg der Rückrunde. Eine stabile Mannschaftsleistung ... mehr »

Wieder positives Torverhältnis

Das Potenzial für Platz 6 haben die Bremer schon zu Saisonbeginn gehabt. Sie haben einen Kader, der keinesfalls schwächer ist als der ihrer Tabellennachbarn Hertha BSC, SC Freiburg und 1. FC Köln. Sie haben herausragende Kräfte wie Max Kruse, Serge Gnabry und Thomas Delaney, dazu weitere starke Spieler wie Zlatko Junuzovic, Robert Bauer und Niklas Moisander. Wunderbar ist also weniger, dass sie jetzt stehen, wo sie stehen. Wunderbar ist mehr, wie sie sich verwandelt haben. Wer die Bremer in den vergangenen Jahren beobachtet hat, der wird sie jetzt kaum wiedererkennen: Sie kassieren plötzlich kaum noch Gegentreffer, sie bringen Offensive und Defensive in eine Balance, sie haben seit Ewigkeiten mal wieder ein positives Torverhältnis. Sie taumeln nicht mehr am Abgrund, sondern träumen von großen Zielen. Ihr Spiel wirkt nicht mehr gequält und verkrampft, sondern leicht und locker. Die Bremer zittern nicht mehr, sie zaubern. Sie sind nach Jahren mal wieder über eine längere Zeit stabil, und sie haben in Kruse einen Spieler, um den sie die ganze Liga beneidet. Einen Ausnahmekönner, wie es früher Andreas Herzog war, Johan Micoud, Diego oder Mesut Özil.

Noch ist es zu früh, um zu beurteilen, ob bei Werder gerade eine neue Ära beginnt. Aber Ansätze dafür sind da, und Parallelen zu früher sind zu sehen: So wie damals agieren Werders Verantwortliche auch heute ungemein unaufgeregt. So wie damals tätigen sie clevere Transfers. Sie holen Klassekicker wie Kruse und Gnabry, deren Karriere anderswo ins Stocken geraten ist – und bieten diesen Könnern ein Milieu, in dem sie neu aufblühen und ihr Talent, das verschüttet war, wieder entfalten können. So wie damals harmonieren auch heute der Sportchef und der Trainer und passen zu der Art und den Eigenheiten ihres Klubs.

Werder ist also wieder wer. Werder ist die zurzeit überzeugendste Mannschaft im deutschen Fußball. Werder wird nicht mehr mit den Kellerkindern FC Ingolstadt, FC Augsburg und Mainz 05 verglichen, sondern mit der kontinentalen Elite, mit den Stammgästen aus der Champions League. Werder hat gezeigt, dass im Fußball alles ganz schnell gehen kann – und dass das nicht nur eine Gefahr ist, sondern auch eine Chance.​