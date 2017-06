Eine Saison lang spielte und jubelte Julian von Haacke (links) im Trikot von NEC Nijmegen. (imago)

Julian von Haacke schlägt ein Lokal am Steintor vor. Wo auch sonst sollte das Treffen stattfinden mit einem, der sich selbst als Junge aus dem Viertel bezeichnet? Im buntesten Stadtteil von Bremen ist von Haacke einst aufgewachsen, in einer typischen Altbremer Wohnung über dem Eiscafé Panciera. „Im Viertel kenne ich alles“, sagt der 23-Jährige, und (fast) alle kennen ihn, den Fußballprofi von nebenan.

So einer wie von Haacke wäre eigentlich wie gemacht dafür, ein Publikumsliebling im Bremer Weserstadion zu werden. Doch aus diversen Gründen hat es für ihn beim SV Werder nie ganz zum Durchbruch gereicht, und so ist ihm irgendwann klar geworden, „dass ich auf meine Chance bei Werder nicht mehr warten möchte“. Also ist von Haacke im vergangenen Sommer einen kleinen Umweg gegangen, über den NEC Nijmegen in der niederländischen Eredivisie, um nun doch endlich anzukommen im deutschen Profifußball. Am vergangenen Dienstag hat der Mittelfeldspieler beim Zweitligisten SV Darmstadt 98 einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. „Ich denke“, sagt von Haacke, „dass Nijmegen der erste richtige Karriereschritt war und Darmstadt der zweite.“

Die Vorzeichen könnten jedenfalls kaum besser stehen. Von Haacke gilt als Wunschspieler von Darmstadts Trainer Torsten Frings, der ja bekanntlich ebenfalls ein Ex-Werderaner ist. „Julian ist ein sehr talentierter Spieler, den ich schon lange kenne“, hat Frings am Dienstag mitgeteilt, „wir haben seinen Weg aufmerksam verfolgt.“ Mehr noch: Frings hat von Haackes Weg sogar entscheidend geprägt. In Werders U 23 hatten Frings und von Haacke einst zusammengearbeitet. Frings war Co-Trainer an der Seite von Viktor Skripnik, von Haacke war Leistungsträger und auf dem Weg in die Bundesliga. Doch zunächst verhinderte ein Kreuzbandriss im April 2014 den Aufstieg zu den Profis, „danach brauchte ich etwas Zeit, um wieder reinzukommen“. Auf sein erstes Erstligaspiel wartete er vergebens.

Frings' Versprechen

Warum es nicht geklappt hat, darüber will von Haacke nicht spekulieren. Er findet aber schon, dass er es als Nachwuchsspieler besonders schwer gehabt habe. „Das ist wie mit dem Propheten im eigenen Land“, sagt von Haacke. „Bei Spielern, die von einem anderen Klub kommen, werden vor allem die Stärken betont. Bei Spielern aus dem eigenen Nachwuchs wird dagegen eher gesagt, was alles noch nicht so gut klappt.“ Frings machte von Haacke damals trotzdem ein bemerkenswertes Versprechen. Er sagte: „Wenn ich irgendwann Cheftrainer in der Bundesliga werde, hole ich dich in meine Mannschaft.“ Als Frings im Januar 2017 Darmstadt übernahm, schickte er sogleich ein paar Scouts nach Nijmegen. Kurz darauf wurde der Wechsel eingetütet.

Wobei sich von Haacke durchaus auch einen Verbleib in den Niederlanden hätte vorstellen können. „Ich wollte nicht auf Zwang zurück nach Deutschland“, sagt er. „Ich wäre auch zu einem besseren Klub in den Niederlanden gewechselt.“ Nur in Nijmegen wollte er nicht mehr bleiben, nach dem Abstieg in die zweite Liga. „Das war wirklich bitter“, sagt von Haacke, für den die abgelaufene Saison zumindest persönlich gut gelaufen ist. 30 Ligaspiele hat er 2016/2017 bestritten, gehörte zu den Leistungsträgern im Team. „Ich habe in Nijmegen bewiesen, dass ich in einer guten Liga mit den besten Spielern mithalten kann“, sagt er. „Das war eine super Erfahrung in den Niederlanden. Ich habe mich extrem weiterentwickelt.“

In der Küche gefordert

Ganz gewiss auf, teilweise aber auch neben dem Platz. In der Küche zum Beispiel. Noch zu Werder-Zeiten sei er mittags einfach regelmäßig rüber zu Mama und Papa gegangen, sagt von Haacke. In Nijmegen musste er selbst den Kochlöffel schwingen, allerdings mit durchwachsenem Erfolg. „Es gab entweder Nudeln mit Fleisch oder Reis mit Fleisch“, sagt von Haacke. „Bei den Gerichten gab es keine große Rotation.“ Auch deshalb genießt er es gerade, sich mal wieder von Mama verwöhnen zu lassen.

In knapp zwei Wochen ist von Haacke dann wieder auf sich allein gestellt. Am 19. Juni ist Trainingsauftakt in Darmstadt. Eine eigene Wohnung hat er bis dahin hoffentlich auch gefunden, die Frau von Klubpräsident Rüdiger Fritsch ist derzeit für ihn auf Suche in Darmstadt. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt von Haacke, der sich beim Bundesligaabsteiger vor allem weiterentwickeln und von den erfahrenen Profis wie Hamit Altintop lernen will. Der sofortige Wiederaufstieg in die erste Liga ist kein Thema. Noch nicht. Aber irgendwann, sagt Julian von Haacke, „soll es ein Wiedersehen geben“. Mit dem SV Werder. Und nach dem Spiel dann mit seinen Leuten im Viertel.