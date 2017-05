Felix Wiedwald wünscht sich Klarheit über seine Situation bei Werder. (nordphoto)

"Ich wünsche mir in den nächsten ein, zwei Wochen eine Entscheidung, damit ich planen kann. Passen die Vorstellungen nicht zusammen, müsste ich andere Möglichkeiten prüfen. Mir liegen Angebote aus dem Ausland vor", sagte Wiedwald der "Bild". Der Vertrag des 27-Jährigen hatte sich nach 20 Pflichtspieleinsätzen automatisch um ein Jahr bis 2018 verlängert, doch der Keeper will eine längere Laufzeit.

Trotz einer starken Rückrunde von Wiedwald haben bislang weder Trainer Alexander Nouri noch Sportchef Frank Baumann klar gesagt, dass der Torwart aus Achim, der in der Werder-Jugend ausgebildet wurde, auch in der kommenden Saison die Nummer eins ist.

Ein Interesse Werders an Wolfsburgs Keeper Koen Castees verneinte Baumann kürzlich. Nun wird allerdings bereits der nächste Name gehandelt. Laut "Bild" will Ex-Nationalspieler Ron-Robert Zieler den englischen Klub Leicester City verlassen, weil er dort nicht regelmäßig spielt. Interesse am früheren Hannoveraner sollen neben Werder auch Stuttgart, Hertha und der Hamburger SV angemeldet haben. Zieler soll demnach bereit sein, im Falle eines Wechsels Abstriche beim Gehalt zu machen. Da der Vertrag des 28-Jährigen bei Leicester noch bis 2020 läuft, ist auch ein Leihgeschäft denkbar. (crb)