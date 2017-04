Felix Wiedwald überzeugt seit Wochen mit starken Leistungen. (nordphoto)

Für Felix Wiedwald ist es eine Saison mit Höhen und Tiefen. Stand er zunächst wegen seiner Leistungen in der Kritik und verlor seinen Platz als Nummer eins an Jaroslav Drobny, so hat er sich mittlerweile als absoluter Leistungsträger (WESER-KURIER-Durchschnittsnote 2,86) etabliert. Mit starken Paraden hat der Schlussmann großen Anteil daran, dass die Gegentorflut eingedämmt werden konnte.

Nach dem Nordderby verlängerte sich der Vertrag von Wiedwald per Option um ein weiteres Jahr. Dennoch könnte es sein, dass der gebürtige Thedinghausener Werder im Sommer verlässt. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben Scouts aus der ersten und zweiten englischen Liga Wiedwald in den letzten Wochen mehrfach beobachtet. Der 27-Jährige sagte selber zuletzt: "Ich setze nicht alles auf eine Karte. Man muss für alles offen sein." (oni)