Santiago Garcia jubelt mit den Werder-Fans. (nordphoto)

Santiago Garcia ist ein kerniger Typ. Einer, der die Außenbahn rauf und runter rast. Einer, der sich reinwirft, der sich für keinen Zweikampf zu schade ist.

Meine Erinnerung an Garcias ersten Auftritt im Weserstadion Ende September 2013: Werder hatte den 1. FC Nürnberg zu Gast, und das Spiel war keine zehn Minuten alt, da hatte Garcia schon drei Sprints auf dem linken Flügel direkt vor der Südtribüne hingelegt. Seine zweite Hereingabe fälschte ein Nürnberger Verteidiger ins eigene Tor ab. 1:0 für Werder nach acht Minuten. Was für ein Heimspieldebüt. So einen wie Santiago Garcia hatte man hinten links bei Werder ewig nicht gesehen.

Doch ein Spiel dauert länger als acht Minuten, und um einen Fußballspieler halbwegs seriös beurteilen zu können, braucht es ein paar Wochen. Im Grunde nahm der Verlauf von Garcias erstem Heimspielauftritt schon den Fortgang seiner Karriere bei Werder vorweg. Dem furiosen Start - Werder machte kurze Zeit später auch noch das 2:0 gegen Nürnberg – folgte eine gewisse Ernüchterung. 3:3 endete das Spiel, und in der zweiten Halbzeit leistete sich Garcia erste Unsicherheiten, stand mal schlecht im Raum, ließ mal den Ball verspringen, und einmal ging er viel zu ungestüm in einen Zweikampf. Dafür gab es aber keine Gelbe Karte. Gelbe Karten folgten dafür in späteren Spielen noch recht verlässlich.

So spielte der Mann aus Rosario bis zuletzt. Immer am Limit, immer mit Herz, nicht immer mit Verstand und vor allem nicht konstant auf einem Niveau. Er schoss ein paar schöne und viel umjubelte Tore für Werder: damals, 2013, gleich ein paar Wochen später die Siegtreffer gegen Hannover 96 und kurz vor Weihnachten gegen Leverkusen. „Santa Garcia“ titelte seinerzeit der WESER-KURIER.

Werder hätte Garcia jetzt gern gehalten – aber nicht als erste Option für links hinten, sondern eher als Absicherung, als Mann für alle (Not-)Fälle. Bei Werder haben sie zurecht gespürt, dass sie einen anderen Spieler brauchen, wenn sie sich auf der linken defensiven Außenbahn dauerhaft verbessern wollen. Diese Verbesserung soll der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson vom FC Kopenhagen bringen. Und zur Not (und sehr gut) kann ja auch Robert Bauer auf links verteidigen.

Als Ersatzmann hat sich Santiago Garcia nie gesehen, sondern immer als die erste Wahl. Diesen Status hatte er bei Werder auch lange Zeit. Aber diese Garantie konnte Werder ihm jetzt nicht mehr geben. Deshalb ist die Trennung konsequent. Gerade aus Sicht des Spielers, denn Santiago Garcia ist auch ein stolzer Profi.