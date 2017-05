Felix Wiedwald will keinesfalls, dass Werders Heimspiel-Serie reißt. (nordphoto)

Nach wie vor glauben die Bremer, dass ihr Traum vom Einzug in die Europa League noch wahr werden kann. „Es sind sechs Punkte noch zu vergeben. Wir versuchen alles, um den Traum am Leben zu erhalten“, sagte Torwart Felix Wiedwald.

Sportchef Frank Baumann gestand: „Die Kölner sind heute der große Gewinner, sie dürfen sich zurecht auch freuen.“ Dann fügte er schmunzelnd an: „Wir werden sehen, wer sich am Ende, am 34. Spieltag, freut.“ Baumann betonte: „Wir haben immer noch ein Ziel vor Augen. Und wir glauben auch noch, dass wir das schaffen können.“ Deswegen glaube er auch nicht, „dass da in irgendeiner Form ein Spannungsabfall stattfindet“ in der Mannschaft. „Sondern ich glaube, dass wir dort noch mal eine Reaktion zeigen wollen.“

Baumann weiß, wie anspruchsvoll die ausstehenden Partien gegen 1899 Hoffenheim und bei Borussia Dortmund werden. „Klar haben wir jetzt zwei brutal schwere Spiele vor der Brust“, sagte er. „Aber wir nehmen das an.“ Werder wolle sich gegen Hoffenheim „mit einem richtig guten Heimspiel von unseren Fans in Bremen verabschieden“. Werder wolle leidenschaftlich auftreten „und dann möglichst drei Punkte mitnehmen – auch wenn das alles andere als leicht wird“, sagte Baumann.

Die Bremer Spieler klangen ebenfalls angriffslustig. „Wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen, dann sieht’s wieder anders aus“, sagte Angreifer Serge Gnabry. Sein Kollege Fin Bartels gab zu, die Niederlage von Köln sei „ein kleiner Rückschlag“. Natürlich müssten seine Kollegen und er analysieren, was falsch gelaufen ist. Bartels betonte aber auch: „Wir lassen den Kopf oben. „Wir haben noch zwei geile Spiele vor der Brust.“

Werder gewann die letzten fünf Heimspiele

Mittelfeldmann Zlatko Junuzovic versuchte, die positiven Aspekte der Niederlage in den Blick zu nehmen. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir so viele Gegentore bekommen haben. Das hätte nicht sein müssen“, sagte er. „Aber wir haben immer wieder drauf reagiert.“ Werder glich nach dem 0:2 auf 2:2 aus und erzielte nach dem 2:4 das 3:4 und fast noch den Ausgleich. „So werden wir auch die nächsten zwei Spiele angehen“, sagte Junuzovic. „Ich glaube, die nächsten zwei Spiele ist auch alles drin für uns.“

Wiedwald glaubt, wenn Werder beide ausstehenden Partien gewinne, „dann sind wir dabei“ in der Europa League. Ob sechs Punkte aus den Partien gegen Hoffenheim und Dortmund realistisch seien? „Ja, warum nicht?“, fragte Wiedwald. „Klar, Hoffenheim spielt eine überragende Saison. Aber wir sind zu Hause auch heimstark. Und dann in Dortmund ist alles möglich.“ Im Heimspiel gegen Hoffenheim habe Werder ohnehin noch einen besonderen Auftrag, so Wiedwald: „Wir haben da noch eine Serie. Ich hoffe, dass wir die wenigstens weiterführen können.“ Werder hat die letzten fünf Heimspiele alle gewonnen. Nun soll, wenn es nach Wiedwald geht, das sechste folgen.