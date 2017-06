Ohne Zukunft in Bremen: Sambou Yatabaré. (nordphoto)

Baumann ergänzte aber auch: "Bisher ist noch kein konkretes Angebot dabei gewesen.“ Fest steht lediglich, dass Yatabaré in Bremen keine Zukunft hat, weder bei den Profis noch in der U23, in der er in der abgelaufenen Rückrunde zum Einsatz gekommen war. „Es läuft ganz klar auf einen Abgang hinaus“, sagte Baumann, „wir versuchen, eine gemeinsame Lösung mit dem Spieler zu finden.“

Yatabaré war im Januar 2016 für eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro vom griechischen Topklub Olympiakos Piräus nach Bremen gewechselt. Profitrainer Alexander Nouri hatte den 28 Jahre alten Malier im vergangenen Oktober in die Reserve abgeschoben. (hop)