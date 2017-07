Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung. (imago)

„Jetzt gilt es, die Partnerschaft mit Leben zu füllen“, sagt Filbry. Und der Werder-Boss geht voran: Der WESER-KURIER erwischt ihn telefonisch am Flughafen in Frankfurt. Filbry ist auf dem Abflug nach China. Dort sollen die getroffenen Vereinbarungen in den nächsten Tagen vertieft werden.

Das Unternehmen Yingsheng ist dabei, ein großer Player im chinesischen Fußball zu werden. Aktuell baut das Unternehmen, das auch Anteile am englischen Erstligisten West Bromwich Albion hält und Sportveranstaltungen organisiert und vermarktet, ein riesengroßes Sportcenter in Shenzhen, das ist eine 17-Millionen-Stadt in der Nähe von Hongkong. Perspektivisch will Yingsheng auch in der Super League präsent sein und wie andere Unternehmen eine eigene Mannschaft in Chinas Top-Liga etablieren.

Werders Arbeit setzt etwas tiefer, an der Basis an, könnte man sagen. Werder-Wissen soll Yingsheng dabei helfen, Leistungszentren und ganz generell professionellere Strukturen aufzubauen. Das heißt, dass Werder-Mitarbeiter demnächst häufiger auf China-Reise sein werden.

Die Chinesen selbst fallen bei Werder in die Kategorie der Top-Sponsoren. Das ist die dritte Ebene, auch Haake-Beck und EWE gehören dazu. Das bedeutet, dass Yingsheng künftig eine eigene Loge im Weserstadion besitzt und auch auf Werbeflächen zu sehen sein wird. Yingsheng ist nach dem Online-Spiele-Anbieter „heji18.com“ das zweite Unternehmen aus China, das Werder finanziell unterstützt. „Heji.18“ zahlt Werder jährlich rund 750.000 Euro. Von Yingsheng erhält Werder einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag.