Werders Günter Hermann verfolgt im November 1989 Diego Maradona, den Weltklasse-Regisseur des SSC Neapel. Die Bremer gewinnen das Achtelfinal-Hinspiel des Uefa-Cups in Neapel sensationell 3:2 – und das Rückspiel im Weserstadion sogar 5:1. (imago)

Ein Punkt noch, dann haben Werders Fußballer die magische Marke erreicht. Ein Unentschieden in der Partie an diesem Sonnabend beim FC Ingolstadt, dann haben sie 40 Punkte beisammen. Dann müssen sie nicht mehr vor dem Abstieg in die Zweite Liga zittern. Sondern dürfen von der Europa League träumen. Oder doch nicht? Würde es den Bremern helfen, bald schon wieder groß zu denken? Sind sie reif fürs internationale Geschäft? Oder geht gerade alles ein bisschen zu schnell? Wir haben uns umgehört unter großen Werderanern. Unter Männern, die es wissen müssen.

Rune Bratseth: "Von den Besten lernen"

Werders Abwehrchef Rune Bratseth stemmt im Mai 1992 den Europapokal der Pokalsieger in die Luft. (imago)

Es sei etwas Besonderes, im Europapokal zu spielen, sagt Rune Bratseth: „Ich weiß das noch von damals.“ Der Norweger hat mit Werder legendäre Abende erlebt, und er hat seinem Team geholfen, den Europapokal der Pokalsieger 1992 zu gewinnen, durch ein 2:0 gegen den AS Monaco im Finale von Lissabon. Monaco hatte starke Spieler: Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff, George Weah. Dazu den Trainer Arsène Wenger. „Aber wir waren ein sehr gutes Pokalteam“, sagt Bratseth. „Unser Sieg war verdient.“ Wie war dieser Sieg für ihn? „Ich will es nicht einen Traum nennen, denn ich habe nie solche Träume gehabt“, sagt Bratseth. „Es war Utopie.“ Zehn Jahre vorher, im Alter von 21 Jahren, hat er noch in der vierten norwegischen Liga gespielt: „Wenn mir einer gesagt hätte, eines Tages gewinnst du das Europapokal-Finale, hätte ich gesagt: Du bist verrückt.“ Aber der Europapokal, so glaubt der frühere Weltklasse-Verteidiger Bratseth, biete nicht nur Platz für Schwärmereien. Er sei auch eine Chance, den Blick zu weiten: „Da kann man von den Besten lernen: Wohin geht der Fußball?“ Wer nicht im Europapokal spiele, dem fehle einfach etwas, sagt Bratseth. Vor allem fehle ihm Re­nom­mee: „Wenn man nicht dabei ist, wird man nicht als große Mannschaft gerechnet.“ Erst einmal, das betont Bratseth, müsse Werder nun noch bescheiden bleiben und sich in der Bundesliga stabilisieren. Aber dann solle der Verein alles dafür tun, wieder in den Europapokal einzuziehen, der ihm so viele unvergessliche Momente geschenkt hat: „Da muss man wieder hin.“

Günter Hermann: "Jetzt voll angreifen"

Günter Hermann erzielte gegen den BFC Dynamo einen herrlichen Treffer. (imago)

Auch Günter Hermann weiß, welche Faszination der Europapokal haben kann. Er schaut sich noch heute gern die DVD von Werders 5:0 gegen den BFC Dynamo aus dem Jahr 1988 an, mit dem Original-Kommentar des DDR-Reporters. Dieses 5:0 gilt als eines der Wunder von der Weser, das Hinspiel hatten die Bremer 0:3 verloren. Im Rückspiel ließen sie dem BFC keine Chance. „Ich habe nie eine Mannschaft gesehen, die so die Hosen voll hatte“, sagt Hermann. Er und sein Team haben das gnadenlos genutzt. Besonders an seinen Treffer zum 2:0 erinnert Hermann sich gern: Nach einer Ecke von Norbert Meier ist der Ball bei ihm gelandet, und er hat ihn aus 18 Metern volley in den Winkel gedroschen. „Ein Traumtor“, sagt Hermann. „Als der Ball auf dem Spann war, hab‘ ich schon gemerkt, dass der reingeht.“ Nach solchen Erlebnissen sollte Werder wieder streben, findet Hermann: „Werder ist international so nah dran. Werder muss jetzt voll angreifen.“ Er glaubt, als Europapokal-Teilnehmer „wäre es einfacher, richtig interessante Spieler zu bekommen“. Einen solchen Spieler hat Werder bereits geholt: den Mittelfeldmann Thomas Delaney. Hermann schwärmt: „Er ist laufstark und zweikampfstark. Er hat ein gutes Auge, er steckt nie auf. Er kann eine Mannschaft mitreißen.“ Solche Mitreißer brauche Werder, um wieder groß zu werden, sagt Hermann. Vielleicht so groß wie damals, beim Triumph über den BFC Dynamo. Nach seinem Tor zum 2:0, erinnert er sich, „sind die Zuschauer ausgeflippt. Die standen auf den Bänken.“ Und die Mannschaft? „Spielte sich in einen Rausch.“ Dieser Rausch wirkt in ihm noch immer nach. Besonders, wenn er wieder die alte DVD rausholt.

Klaus-Dieter Fischer: "In aller Ruhe und Gelassenheit"

Werders Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer. (nordphoto)

Eins nach dem anderen. Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer findet, dass Werder jetzt in der Tabelle genau dort steht, wo der Klub vom Vermögen der Mannschaft her auch hingehört. Das sei eine sehr realistische Einordnung. Werder sei auf Sicht ein Klub fürs gesicherte Mittelfeld. „Und wenn alles gut läuft, dann kann man auch mal an den Europacup-Plätzen kratzen“, sagt Fischer. Das anstehende Wochenende und die Partie in Ingolstadt würde er aber noch nicht mit dem Thema Europacup, „von dem wir alle träumen“, belasten wollen: „Wir sollten uns in aller Ruhe und Gelassenheit die letzten Punkte gegen den Abstieg holen.“ Er sei, gibt Fischer zu, kein Freund der gern benutzten Formulierung, man denke ausschließlich von Spiel zu Spiel. Für ihn zähle immer eine mittelfristige Zielsetzung. Diese sei nun mal: Klassenerhalt. Gelinge der am Sonnabend mit einem Sieg in Ingolstadt und spiele auch noch die Konkurrenz entsprechend, dann sollte man sich umgehend das nächste Ziel setzen. Fischer sagt: „Man kann ja dann nicht sagen: So, jetzt haben wir’s gepackt, und die letzten vier Spiele, die daddeln wir dann noch so rum.“ Es würde nicht zur Haltung eines Sportlers und auch nicht zu seiner eigenen Lebensphilosophie passen, „ziellos durch die Gegend zu gehen“, sagt Fischer.

Willi Lemke: "Fast ein größeres Wunder"

Willi Lemke feiert Werders Sieg im Europapokal 1992. (imago)

Ex-Manager Willi Lemke glaubt zu wissen, was da auf Werder zukommt in Ingolstadt. „Ein Höllenspiel“, sagt er. Der Gegner würde angesichts des drohenden Abstiegs das Spiel als eine Art Existenzkampf betrachten. Zu punkten, werde für Werder schwerer als in den letzten – und womöglich auch in den nächsten Spielen gegen Hertha und Köln. Lemke hält Werder für definitiv gut und reif genug für den Europacup, warnt aber: „Es wäre fatal, wenn wir jetzt alle auf der europäischen Wolke schweben, und im letzten Spiel schaffen wir’s dann nicht und alle sind enttäuscht.“ Dazu gebe es keinen Grund. Er halte nichts von der Rechnerei, dass jetzt Punkte gegen Ingolstadt kommen könnten, und dann könnten doch Punkte gegen Berlin und Köln bestimmt den Europacup-Platz bringen. „Das ist alles Quatsch“, sagt Lemke. Er erfreut sich lieber an der Verwandlung, die Werder zwischen Februar und April durchlaufen hat – und scheut sich nicht, den ungahnten Aufschwung zu adeln: „Wir haben immer von den Wundern an der Weser gesprochen. Aber das hier, das ist fast ein größeres Wunder." Auch Sportchef Frank Baumann bekommt eine Würdigung. „Er ist in sehr kurzer Zeit vom Gesellen zum Meister gereift“, sagt Baumanns Vor-Vor-Vorgänger Lemke.

Jürgen L. Born: "Ein Fantasiegebilde"

Jürgen L. Born glaubt an die Qualität der Mannschaft. (imago)

Für Jürgen L. Born, bis 2009 Klubchef, ist der Blick auf die internationalen Plätze erlaubt. Die Qualität in der Mannschaft sei auf jeden Fall da, sagt er: „Ich betrachte das mit Europa aber noch als ein Fantasiegebilde.“ Aus eigener Kraft noch auf einen Europacup-Platz zu klettern, sei „beinahe nicht zu erwirtschaften“. Grund für den erhöhten Schwierigkeitsgrad ist für Born Werders Restprogramm, das am Ende Spiele gegen die Champions-League-Aspiranten Hoffenheim und Dortmund vorsieht. „In der Champions League gibt es sehr viel Geld zu verdienen. Die werden bis zur Bewusstlosgkeit trainieren“, glaubt Born. Werder müsse deshalb versuchen, sich in den nächsten Spielen ein Punktepolster zuzulegen. Born ist aber optimistisch, dass das gelingen könnte. „Wir haben ja festgestellt, dass sich ein hoher Prozentsatz im Fußball nicht im Fuß, sondern im Kopf abspielt“, sagt er. Und da müsse es für Werders Spieler nach ihrer wunderbaren Serie doch derzeit ein Traum sein, zum Training zu gehen „und sich Selbstsicherheit zu holen“. Ingolstadt habe dagegen Probleme in der Innenverteidigung. Born: „Und so, wie wir unser Spiel führen, mit dieser Ballsicherheit, da sage ich: Da ist zum ersten Mal in der ganzen Saison ein leichtes Übergewicht für Werder da.“

Max Lorenz: "Einen großen Sprung machen"

Max Lorenz wurde 1965 mit Werder Deutscher Meister. (nordphoto)

Max Lorenz sagt, er wäre schon zufrieden, wenn Werder in Ingolstadt einen Punkt holt: "Aber ich bin überzeugt, da ist auch ein Sieg drin." Lorenz ist mit Werder 1965 Deutscher Meister geworden; er weiß, wie Erfolge wachsen. Er spürt, was die jüngste Siegesserie verändert hat: "Plötzlich ist eine Begeisterung da." Wie Günter Hermann von Thomas Delaney schwärmt, so schwärmt Lorenz von Max Kruse. "Er hat mich im Spiel gegen den HSV begeistert – wie der geackert hat, wie der gearbeitet hat", sagt Lorenz. "Er führt Regie. Und er ist überall dabei, wo’s brennt." Auch der Trainer habe seinen Anteil am Erfolg: "Alexander Nouri ist ein toller Junge. Werder ist gut beraten, wenn sie mit ihm verlängern. Was sollen sie lange nach einem neuen Trainer suchen? Das ist nicht mehr nötig." Lorenz glaubt, diesem Trainer und seinem Team würde der Einzug ins internationale Geschäft guttun. "Europa League – das passt zu Bremen. Werder hat einen großen Namen in Europa, da sollen sie ruhig mitmachen", sagt er. "Die junge Garde, die ist ja noch nicht ausentwickelt. Die könnten da einen großen Sprung machen."