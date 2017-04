Alexander Nouri und Frank Baumann setzen sich zeitnah an den Verhandlunsgtisch. (nordphoto)

Jetzt spricht Alexander Nouri auch noch bayrisch. Julian Nagelsmann ist es zu verdanken, dass der fußballinteressierte Teil der Deutschen nun weiß, dass Werders Trainer ein ausgeprägtes Talent dafür hat, Akzente zu imitieren. Nagelsmann, ein Bayer und der Aufsteiger unter den Bundesliga-Trainern, hatte in einem Film-Einspieler im „Aktuellen Sportstudio“ verraten, dass Nouri ihn während der gemeinsamen Fußballlehrer-Ausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie immer auf bayrisch angesprochen habe. Als Sportstudio-Moderator Sven Voss Nouri anschließend um eine Kostprobe bat, machte dieser sofort mit. Beim Studio- und vermutlich auch beim Fernsehpublikum hatte Nouri damit gleich mal die nächsten Sympathiepunkte gesammelt.

Aber das klappt ja zurzeit sowieso sehr gut: punkten. Punkten mit Werder in der Bundesliga. Und punkten für sich selbst und einen neuen Vertrag in Bremen. Alexander Nouri trainiert aktuell die zweiterfolgreichste Bundesliga-Mannschaft des Jahres, nur die Bayern sind 2017 besser. Das sorgt für Aufsehen und Anerkennung in der Republik und fand an diesem Wochenende in Nouris Premierenbesuch beim ZDF am Samstagabend seinen jüngsten Ausdruck.

Beide Seiten sind an Fortsetzung interessiert

Jetzt sieht es seit diesem Wochenende außerdem so aus, als solle es zwischen Werder und Nouri in nächster Zeit zur allseits erwarteten Vertragsverlängerung kommen. Die ersten Gespräche sind für diese Woche terminiert, und wenn es nach Sportchef Frank Baumann geht, weiß er auch schon, was dabei herauskommen wird: „Wir gehen davon aus, dass Alexander Nouri auch nächstes Jahr hier Trainer ist.“ Auch Nouri selbst hatte zuletzt mehrfach betont, gern bei Werder weitermachen zu wollen. Erst nach dem 4:2-Sieg in Ingolstadt hatte Nouri gesagt, dass er seine Arbeit bei Werder „sehr, sehr gern“ fortsetzen würde. Wie schnell sich beide Seiten nun einigen werden, vermochte Baumann allerdings nicht zu sagen. Nur so viel: „Wir werden uns ohne Zeitdruck zusammensetzen.“

Baumann und Nouri wissen genau, dass bei aller Einigkeit Vertragsgespräche nie reine Formsache sind. Dafür geht es dann doch immer um zu viel, und dafür steckt der Teufel manchmal im Detail. Nouri ist ein selbstbewusster Mensch. Er sprach zu Beginn seiner Tätigkeit viel von Demut und großer Dankbarkeit dafür, die Chance als Cheftrainer bei Werder erhalten zu haben. Dankbar ist Nouri noch immer, aber er ist jetzt, acht Monate nach seinem Einstieg ins Bundesliga-Geschäft, nicht mehr der unbekannte Neuling, der er im Herbst 2016 war. Stattdessen hat Nouri es in weniger als einem Jahr geschafft, sich im hart umkämpften Markt zu positionieren und zu behaupten. Am Sonnabend sagte er mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen für seine Verhältnisse ziemlich forsch: „Ich mache mir keine Sorgen, dass ich an der Bushaltestelle nicht abgeholt werde.“

Werder und Nouri haben sich vom ersten Tag ihrer Zusammenarbeit eher bundesliga-untypisch verhalten. Baumann vertraute damals in brenzliger Situation einem unerfahrenen Einsteiger, Nouri akzeptierte einen Vertrag, der nur bis zum Saisonende läuft. Die meisten gestandenen Bundesliga-Trainer hätten sich auf einen Neun-Monats-Deal eher nicht eingelassen. Und auch die Vereinbarung, mit der Baumann und Nouri Anfang März an die Öffentlichkeit traten, war bemerkenswert: Dreimal am Stück hatte Werder zu dem Zeitpunkt gewonnen, als man mitteilte, das Vertragsthema hintenanzustellen. In den Wochen, in denen die Erfolgsserie größer und größer wurde, hielten sich beide Seiten auch tatsächlich strikt an die Abmachung, niemand preschte nach vorn und erlag der Versuchung, die vermeintliche Gunst der Stunde zum eigenen Vorteil zu nutzen. Dafür wird jetzt hart verhandelt.

Leise Kritik an Nouri

Auszahlen dürfte sich die Vorgehensweise am Ende für beide Seiten: Nouri sollte, den Mechanismen des Marktes entsprechend, eine satte Gehaltserhöhung und einen Zwei-Jahres-Vertrag erhalten. Werder bekommt dafür einen Trainer, der augenscheinlich gut zur Mannschaft passt und viel bewegt hat. Werder hat in den 27 Bundesligaspielen unter Nouri zwölf Spiele gewonnen, sechs Mal unentschieden gespielt und neun Mal verloren. Das hat Nouris Standing unter den meisten Werder-Fans und bei vielen Experten gefestigt. Kritik an ihm wird nur leise geäußert oder vorsichtig in Fragen verpackt. Es ist dann wie mit der Henne und dem Ei: Strahlt Nouri, weil Kruse, Delaney, Wiedwald und Kollegen plötzlich so stark spielen? Oder strahlen Kruse, Delaney, Wiedwald und Kollegen plötzlich, weil Nouri sie so stark gemacht und endlich die passende Formel für diese Mannschaft gefunden hat? Wahrscheinlich stimmt beides.

Alexander Nouri wird mit dieser Deutung vermutlich gut leben können. Er versteht sich ja als Teamspieler, das betont er häufig. Auch am Sonnabend ließ er keine Gelegenheit aus, den Zusammenhalt und den Geist in seiner Mannschaft lobend zu erwähnen. Und weil zurzeit vieles sehr gut läuft bei Nouri, endete auch seine Sportstudio-Premiere zumindest mit einem Teilerfolg. Beim legendären Torwandschießen traf er zweimal. Und da sein Gegner, ein ehemaliger Jugendspieler von Schalke 04 und Mannschaftskamerad von Manuel Neuer, nicht häufiger traf, endete das Duell 2:2. Alexander Nouri hat ziemlich lange nicht mehr verloren.