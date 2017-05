Im besten Fall wird in den kommenden Spielen wieder gemeinsam gejubelt.

Plötzlich sprach Alexander Nouri mit verstellter Stimme. Er wollte damit verdeutlichen, dass das, was er jetzt sagt, ironisch gemeint ist. Sechs Punkte aus den letzten beiden Saisonspielen würden doch sicher zum Einzug in die Europa League reichen, hatte ein Reporter gesagt. Klar, konterte Nouri: „Wir spielen ja auch nur gegen Hoffenheim und Dortmund.“ Es passt irgendwie, dass die Bremer in ihrem Kampf um einen Platz im internationalen Geschäft zuletzt gegen zwei Spitzenteams antreten, gegen den Tabellenvierten und beim Tabellendritten der Bundesliga.

In diesen Duellen können sie beweisen, ob sie gut genug für Europa sind, ob sie besondere Herausforderungen meistern, ob sie überlegene Gegner im entscheidenden Moment bezwingen können. Das Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim am Sonnabend und die Partie bei der Borussia sieben Tage später entscheiden darüber, ob die Bremer ihren aufregenden Aufschwung wirklich krönen. Sie müssen jetzt stark sein, sie müssen unter Druck funktionieren. Sie haben oft genug bewiesen, dass sie das können. In den vergangenen Wochen haben die Bremer sich von Widrigkeiten aller Art nicht beirren lassen; beim jüngsten 3:4 in Köln hätten sie nach dem ersten sogar fast noch den zweiten Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt.

Die gute Nachricht für die Bremer ist deshalb: Sie müssen nach dieser Niederlage gar nicht so viel ändern. „Wir sind gut drauf, wir haben gute Abläufe, wir funktionieren als Team gut“, sagt Mittelfeldmann Zlatko Junuzovic. Trainer Nouri hat in Köln „eine Mannschaft gesehen, die von der Moral, vom Einsatz, von der Leidenschaft voll da war und alles gegeben hat“. Deshalb, sagt er, sei er „sehr optimistisch, dass wir die letzten beiden Spiele auch mit der gleichen Art und Weise angehen werden“.

Baumann und der Glaube

Nouris Spieler haben in Köln keinen Kollaps erlitten; es ist dort nicht plötzlich alles schlecht gewesen, was vorher gut gewesen war. Sie haben an dem Abend von Köln viele der Stärken gezeigt, die sie auch vorher ausgezeichnet und zu ihrer erstaunlichen Erfolgsserie getragen hatten. So ist es kein Wunder, dass die Bremer dem Saisonfinale voller Freude entgegenblicken – und voller Hoffnung darauf, dass der Traum vom internationalen Geschäft wahr wird.

"Wir haben keinen Grund, nicht dran zu glauben", sagt Sportchef Frank Baumann. "Und dieser Glaube ist wichtig." Dann erläutert er, dass es ihm zuvorderst gar nicht um den Glauben an die Europa League geht – sondern um den Glauben daran, dass die Bremer gegen Hoffenheim und Dortmund gewinnen können. "Dass wir diese Zuversicht, diesen Optimismus, diesen Willen mit reinnehmen, darum geht es", sagt Baumann. "Das ist das alles Entscheidende. "Dann werden wir das Ziel auch erreichen können." Trainer Nouri sagt, in diesem Fall ganz ernst und ohne Ironie: "Wir wollen die Spiele beide gewinnen. Was dann am Ende dabei rauskommt – mal gucken."

Die zwei anstehenden Begegnungen werden ziemlich sicher ziemlich emotional werden: erst das letzte Heimspiel im Weserstadion mit seinen euphorischen Fans, dann das Auswärtsspiel in der ebenfalls lauten und leidenschaftlichen Arena von Dortmund. Die Aussicht auf die Stimmung in diesen Stadien elektrisiert die Bremer Spieler schon jetzt. Angreifer Fin Bartels schwärmt: „Wir haben noch zwei geile Spiele vor der Brust.“ Er erwartet im Weserstadion „eine Bombenatmosphäre“ und in Dortmund „vielleicht ein kleines Finale vor 80.000 Fans“.

"Wir werden die Fans wieder als zwölften Mann erleben"

In der vergangenen Saison sind die Bremer in den letzten Heimspielen der Saison der Relegation entkommen, durch ein 6:2 gegen den VfB Stuttgart und ein 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Da haben sie gezeigt, dass sie großes Kino können. Jetzt ist ihre Lage weniger dramatisch: Sie können nicht vieles verlieren, sondern vieles gewinnen. Aber sie können wieder beweisen, dass sie Ausnahmesituationen beherrschen. Vor einem Jahr haben Werders Fans ihre Mannschaft im Endspurt auf überwältigende Art unterstützt. Sportchef Baumann sagt, eine Aktion wie 2016 erwarte er jetzt, gegen Hoffenheim, nicht unbedingt. Doch er weiß, dass Werders Fans auch diesmal wieder „ein wichtiger Faktor“ sein werden. „Ich bin guten Mutes, dass wir wieder eine außergewöhnliche Atmosphäre erleben werden“, sagt Baumann. „Wir werden unsere Fans wieder als zwölften Mann erleben. Die werden uns nach vorne peitschen und uns gerade in Phasen im Spiel unterstützen, in denen es schwierig wird – und diese Phasen wird’s mit Sicherheit auch geben.“

Bei ihrer Niederlage am vergangenen Freitag haben die Bremer erlebt, was Fans bewirken können. Die Kölner Zuschauer schufen oben auf den Rängen eine hitzige Atmosphäre – und trugen so ihren Teil dazu bei, dass sich die Bremer unten auf dem Rasen zu Beginn der Partie überrennen ließen. „Da waren speziell in der ersten halben Stunde ein paar Dinge mehr dabei, die man aufnehmen und besprechen kann“, sagt Baumann. „Da haben wir den einen oder anderen kleinen Fehler zu viel gemacht.“ In den Partien gegen Hoffenheim und Dortmund sei es wichtig, „in erster Linie defensiv gut zu stehen“, betont Baumann. Vorne, das weiß er, sind seine Spieler sowieso immer für zwei, drei Tore gut.