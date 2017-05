Max Kruse ist in dieser Saison Werders wichtigster Mann gewesen. Jetzt haben er und seine Kollegen sich in die Sommerpause verabschiedet. (nordphoto)

Nach dem Trainerwechsel von Viktor Skripnik zu Alexander Nouri haben sich die Bremer gesteigert, und in der Rückrunde waren sie wochenlang wie im Rausch. Sie schienen das Verlieren verlernt zu haben. Am Ende verloren sie dann doch wieder. Wer hatte welchen Anteil an dieser wilden Saison, im Guten wie im Schlechten?

Tor

Jaroslav Drobny (10 Einsätze / 14 Gegentore): Stand in der Hinrunde häufiger im Tor als Wiedwald. Spielte so routiniert, wie ein Routinier zu spielen hat. Verhielt sich dann als zweiter Mann total loyal. Soll intern ein Stimmungsmacher gewesen sein. Schwieg öffentlich sehr konsequent. Notenschnitt 3,35

Felix Wiedwald (25 / 50): Machte die vielleicht auffälligste Entwicklung aller Werder-Spieler. Wurde vom Wackelkandidaten zum Souverän. Erfüllte sich einen Kindheitstraum: bei seiner alten Liebe Werder die Nummer eins zu sein. Wirkte auch abseits des Platzes, in Interviews, immer lockerer. Notenschnitt 2,86

Abwehr

Robert Bauer (27 Einsätze / 1 Tor): Brachte genau die Art, den Stil, die Einstellung in die Mannschaft, die Werder vorher gefehlt hatte. Ging drauf, kämpfte und grätschte. War dadurch unangenehm für viele Gegner. Hatte zwischendurch auch mal schwächere Tage. Kann sich aber noch steigern. Ist ja erst 22 Jahre alt. Notenschnitt 3,52

Luca Caldirola (5 / 0): Wollte nach seiner Rückkehr nach Bremen im vergangenen Sommer Werders Abwehrchef werden. Wurde es dann aber doch nicht. Hatte das Pech, sich gleich zwei Mal in einer Saison schwer zu verletzen. Bekam dadurch nie so richtig die Chance zu zeigen, wie sehr er sich in seiner Zeit in Darmstadt entwickelt hat. Notenschnitt 3,90

Fallou Diagne (2 / 0): Spielte in Werders desolaten Partien zu Saisonbeginn besonders schlecht. Wurde später zur U 23 geschickt – und im Winter an den FC Metz verliehen. War der einzige Einkauf des Sportchefs Frank Baumann, der den Bremern so gar nicht weiterhalf. Notenschnitt 5,5

Santiago Garcia (19 / 1): Kam auch in dieser Saison in seiner sportlichen Entwicklung keinen entscheidenden Schritt voran – und hatte zudem Verletzungspech. Ist bei den Fans wegen seiner offen Art beliebt, bekam von Werder wegen seiner schwankenden Form aber nicht den gewünschten längerfristigen neuen Vertrag. Hat Werder deshalb jetzt verlassen.

Notenschnitt 3,83

Ulisses Garcia (7 / 0): Schaffte es auch in dieser Saison noch nicht, zur Bundesliga-Stammkraft zu werden. Machte sogar weniger Spiele als in der vorangegangenen Spielzeit – und überzeugte, wenn er auf dem Platz stand, eher nicht so sehr. Notenschnitt 4,25

Theo Gebre Selassie (30 / 5): Wurde von Trainer Nouri zwischenzeitlich auf die Bank verbannt. Resignierte dort nicht, sondern fand neuen Elan. Bewies, als Werder in der Abwehr auf die Dreierkette umstellte und er weiter vorn agieren konnte, wie wertvoll er offensiv ist. Erzielte insgesamt fünf Treffer und war damit Werders viertbester Torschütze der Saison. Notenschnitt 3,85

Der Ruhepol: Niklas Moisander. (nordphoto)

Niklas Moisander (30 / 0): Spielte gewiss nicht fehlerfrei, schenkte Werders Abwehr aber die Ruhe und Gelassenheit, die in den vergangenen Jahren stets gefehlt hatte. Bereicherte die Offensive mit seinen klugen, präzisen Pässen. Trug mit seiner Stärke im Spielaufbau dazu bei, dass Werder nach Ballgewinnen oft so überfallartig angreifen konnte. Notenschnitt 3,40

Lamine Sané (27 / 1): Sollte Werders Abwehrchef werden, war es aber nur manchmal. Wirkte in einigen Partien souverän und mit seiner Kopfballstärke beeindruckend, leistete sich in anderen Partien anfängerhafte Aussetzer. War mitverantwortlich dafür, dass Werder die meisten Gegentore aller 18 Erstligisten kassierte. Notenschnitt 3,70

Janek Sternberg (2 / 0): Hatte bei Werder keine Erstliga-Zukunft mehr und wechselte zu Ferencvaros Budapest. Notenschnitt 5,50

Milos Veljkovic (26 / 0): Machte als rechter Mann in der Dreierkette unheimlich unaufgeregt sein Ding. Fiel selten auf, aber auch selten ab. Löste Probleme eher durch sein Stellungsspiel als durch spektakuläre Grätschen. Notenschnitt 3,50

Mittelfeld

Philipp Bargfrede (11 / 1): Konnte wie in den Jahren zuvor wegen Verletzungen bei Weitem nicht die ganze Saison mitwirken. Zeigte in den Spielen, die er machte, seinen Wert als engagierter Abräumer und Druckmacher im defensiven Mittelfeld. Wünscht sich nun endlich mal eine komplett verletzungsfreie Saison. Notenschnitt 3,33

Der Halt: Thomas Delaney. (nordphoto)

Thomas Delaney (13 / 4): Kam im Winter zu Werder und spielte gleich, als sei er nie woanders gewesen. Gab seinem Team Halt und Orientierung, Schwung und Biss. Erzielte beim 5:2 in Freiburg drei Treffer. Fand am Ende, nach einer Verletzungspause, nicht mehr zu seiner fabelhaften Form zurück. War zunächst einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Werder nicht mehr wackelte – und nachher einer der wichtigsten Gründe dafür, dass Werder doch wieder wackelte. Notenschnitt 2,96

Maximilian Eggestein (15 / 1): Verbrachte die Hinrunde in der U 23. Wurde in der Rückrunde ins Bundesliga-Team befördert und wuchs dort schnell zur Stammkraft. Gefiel auf dem zentralen Posten vor der Abwehr durch seine Übersicht, Zweikampfstärke und Ruhe. Ist in seiner Werder-Karriere zurzeit wesentlich weiter als sein jüngerer Bruder Johannes, der in dieser Saison noch keinen Einsatz in der Bundesliga bekam. Notenschnitt 3,21

Clemens Fritz (18 / 0): Zog sich Anfang März einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Verfolgte Werders Erfolgsserie deshalb nur als Zuschauer – und sah, wie Delaney und Eggestein auf seiner Position einen ziemlich guten Job machten. Vielleicht ist es ihm durch seine Verletzung erspart geblieben, seine ­Karriere auf der Ersatzbank zu beenden. Vielleicht war alles auf den zweiten Blick doch gut so, wie es war. Notenschnitt 3,69

Lukas Fröde (3 / 0): Wechselte mangels Perspektive bei Werder zu den Würzburger Kickers. Nicht zu benoten

Florian Grillitsch (23 / 2): Spielte eine ordentliche letzte Saison bei Werder. Zeigte, bevor er nun zu 1899 Hoffenheim geht, immer mal wieder, was den Bremern künftig fehlen wird: seine Übersicht, seine Eleganz, seine Pässe. Wirkte manchmal etwas unmotiviert, aber das täuschte – und hatte eher mit seinem sehr aufrechten Laufstil zu tun. Notenschnitt 3,66

Izet Hajrovic (10 / 1): Wurde, nachdem er unter dem Trainer Viktor Skripnik schon total vergessen zu sein schien, von dessen Nachfolger Alexander Nouri ­wiederentdeckt. Bewies plötzlich, warum Werder ihn einst geholt hatte. Spielte mit Mut, mit Schwung, mit Ideen. Zog sich dann aber einen Kreuzbandriss zu – und konnte an Werders Siegesserie in der Rück­runde nicht teilhaben. Muss in der kommenden Saison einen neuen Anlauf versuchen. Notenschnitt 3,42

Zlatko Junuzovic (30 / 4): Agierte in der Hinrunde oft noch eher unauffällig. Steigerte sich aber im Laufe der Saison und wurde zu einer vorbildlichen Führungskraft. Paarte Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen und individuelle Klasse. Glänzte und grätschte, war dank seiner Laufstärke irgendwie überall. Ist in der nächsten Saison, als Nachfolger von Clemens Fritz, Werders neuer Kapitän – und hat sich das verdient. Notenschnitt 3,26

Der Anführer: Zlatko Junuzovic. (nordphoto)

Florian Kainz (14 / 2): Kam nach Bremen als große Hoffnung. Sollte auf dem Flügel ähnlich effektiv wirbeln wie sein Vorgänger Levin Öztunali. Wirbelte aber erst einmal gar nicht, sondern saß auf der Bank. Wurde in der Hinrunde nur zweimal eingewechselt und galt manch einem schon als 3,5 Millionen teures Missverständnis. Wurde in der Rückrunde zu Werders Dauer-Joker und erzielte am 25. Spieltag, beim 3:0 gegen Leipzig, endlich sein erstes Saisontor. Steigerte sich danach immer mehr. Durfte sogar ein Mal von Beginn an spielen. Kann darauf in der nächsten Saison aufbauen. Notenschnitt 2,63

Thanos Petsos (3 / 0): Hatte im gut besetzten Bremer Mittelfeld nie eine Chance. Wurde im Winter an den englischen Zweitligisten FC Fulham verliehen. Notenschnitt 5,00

Niklas Schmidt (1 / 0): Wurde ein einziges Mal eingewechselt, beim 2:1 gegen Wolfsburg in der Hinrunde – und bereitete gleich den Bremer Siegtreffer vor.

Nicht zu benoten

Sambou Yatabaré (2 / 0): Zeigte bei Werders gruseligen Auftritten gegen Bayern und Mönchengladbach zu Saisonbeginn furchterregend schwache Auftritte. Wurde später zur U 23 geschickt – auch weil die Konkurrenz im Mittelfeld zu stark für ihn ist. Hat keinerlei Perspektive im Verein. Notenschnitt 6,00

Angriff

Das Duo: Fin Bartels und Max Kruse. (nordphoto)

Fin Bartels (31 / 8): Spielte seine bisher wohl stärkste Saison für Werder. Schaffte nicht nur acht Tore und neun Torvorlagen, sondern ergänzte sich mit seinem Sturmpartner Kruse auch optimal. Überzeugte als nimmermüder Renner – und wurde durch seinen überragenden Nebenmann noch ein Stückchen besser. Notenschnitt 3,33

Serge Gnabry (27 / 11): Kam in der Hinrunde über Werder wie ein Wirbelwind. Hielt sein Team mit seinem Sturm und Drang, mit seinen Dribblings und Toren auch in tristen Zeiten am Leben. Überzeugte so sehr, dass bald die Frage aufkam, wann er Bremen wohl wieder verlässt. War gegen Ende der Saison, nach einer Verletzungspause, plötzlich nur noch Ersatzmann. Werder und er, die Verbindung, die anfangs so perfekt passte, schien jetzt plötzlich brüchig zu werden. Notenschnitt 3,18

Aron Johannsson (9 / 1): Wirkte ein bisschen wie der Ritter von der traurigen Gestalt. Kam, nachdem Alexander Nouri Trainer geworden war, irgendwie gar nicht mehr vor. Wollte so gern zeigen, was er kann. Durfte das aber nur selten. Wird so die Frage, wie gut er wirklich ist, in Bremen wohl nie beantworten können. Notenschnitt 4,40

Max Kruse (23 / 15): Spielte die beste Saison, die in den vergangenen Jahren ein Stürmer bei Werder gespielt hat. Kombinierte Spielwitz und Willen, Tempo und Technik, Tricks und Treffer zu einer Mischung, die alle Fußball-Liebhaber begeistert hat – außer einem gewissen Joachim Löw. Durfte bei Werder sein, wie er ist – und war, wie nur wenige sind: eine Ausnahmeerscheinung. Notenschnitt 2,72

Ousman Manneh (6 / 1): Wurde vom damals neuen Trainer Nouri aus der U 23 ins Profiteam geholt – und sofort in die Startformation befördert. Belebte Werder mit seiner Lauf- und Kampfstärke und seinem unorthodoxen Spielstil, erzielte sein erstes Bundesligator und krönte so seine märchenhafte Geschichte: vom Flüchtling zum Helden für einen Tag. Wirkte oft natürlich aber auch noch unfertig – und wechselte nach sechs Spielen zurück in die U 23. Kann sein Märchen in der nächsten Saison fortsetzen. Notenschnitt 3,75

Claudio Pizarro (19 / 1): War in der Saison 2015/2016 Werders Held und Retter gewesen. Und war in der folgenden Saison – ja, was eigentlich? Sehr oft verletzt, sehr unauffällig, sehr oft nur Ersatzmann. Und sehr im Schatten der anderen Angreifer Kruse, Gnabry und Bartels. Spielte eine so kleine Rolle, dass es schien, als habe er den perfekten Zeitpunkt für das Ende seiner großen Karriere schon verpasst. Schoss nur ein einziges Tor und bleibt doch, was er ist: eine grün-weiße Legende – und der erfolgreichste ausländische Bundesliga-Torjäger aller Zeiten. Notenschnitt 4,00

Lennart Thy (6 / 1): Kam vom Zweitligisten FC St. Pauli, setzte sich beim Erstligisten Werder nicht durch – und wurde im Winter wieder zurück zu seinem alten Klub verliehen. Notenschnitt 4,50