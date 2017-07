Yuning Zhang ist chinesischer Nationalspieler. (imago)

Als er am Sonntag die Gründe für den Abschied von Claudio Pizarro erläuterte, sagte Sportchef Frank Baumann unter anderem, dass Werder definitiv noch einen neuen Stürmer holen werde. Die Anzeichen verdichten sich nun, dass damit Yuning Zhang gemeint war. Wie der "Kicker" berichtet, ist der Kauf des 20-jährigen Chinesen so gut wie perfekt. Schon an diesem Montag könnte Werder Vollzug melden, schreibt das Sportmagazin. Es beruft sich auf Augenzeugen, die Zhang am Sonntag gesehen haben wollen, wie er in einem Auto mit niederländischem Kennzeichen am Weserstadion vorfuhr.

Zhang steht beim niederländischen Pokalsieger Vitesse Arnheim unter Vertrag. Seine Bilanz in der Ehrendivision ist allerdings eher mau. In 24 Einsätzen, zumeist als Einwechselspieler, gelangen ihm drei Treffer. Für die chinesische Nationalmannschaft spielte Zhang neunmal und markierte zwei Tore. Sein aktueller Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei 700.000 Euro. (crb)