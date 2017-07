Claudio Pizarro könnte demnächst im Nahen Osten auf Torejagd gehen. (nordphoto)

Der erste Interessent für Claudio Pizarro meldete sich am Montagmittag. Nach dem Aus in Bremen kokettierte Fortuna Düsseldorf kurzzeitig mit dem erfolgreichsten ausländischen Stürmer der Bundesliga-Geschichte. "Sollte Pizarro für wenig Geld zu haben sein, müsste man zwangsläufig über ihn nachdenken", sagte Erich Rutemöller, ehrenamtlicher Sportchef des Zweitligisten, der "Rheinischen Post". Kurze Zeit später kassierte der Klub das Interesse wieder ein. Die Zahl der Anfragen reduzierte sich damit auf null. Aktuell liegt Pizarro keine einzige Offerte vor.

Der Abschied nach insgesamt acht Jahren fällt nicht leicht. Pizarro ist enttäuscht, sagen Menschen, die ihn gut kennen. Enttäuscht über das für ihn überraschende Ende. Von der vergangenen Saison mit den vielen Verletzungen und dem einen Tor. Enttäuscht, sich still und leise verabschieden zu müssen, statt auf der großen Bühne Bundesliga.

Ivan Klasnic, selbst ein großer Werder-Stürmer, kann die Enttäuschung verstehen: "Wäre ich im Klub in der Verantwortung, hätte ich ihm noch einen Vertrag geben. Der hätte ja auch leistungsbezogen sein können. So hätte er die Möglichkeit gehabt, sich standesgemäß von den Fans zu verabschieden. Und das hat Claudio verdient."

Am Montag reiste die Werder-Legende a. D. nach München, wo die Familie noch immer ein Haus besitzt. Erst am Wochenende kehrt er nach Bremen zurück. Pizarro braucht Abstand vom Klub und der Stadt, wo er gerne noch ein weiteres Jahr gespielt hätte. Er muss nun tun, was ihm seine ganze Karriere leichtgefallen ist, er muss seine Karriere planen.

Das Ende einer Ära Claudio Pizarro stand für Champions League, Weltläufigkeit und Glamour. Mit ihm verliert Werder den ...

Mindestens ein weiteres Jahr, das hat Pizarro sich vorgenommen, will er spielen. Priorität hat ein Klub in Deutschland. Da dürfte die Auswahl überschaubar sein. Klasnic empfiehlt Pizarro, nach Werder und Bayern für keinen anderen deutschen Klub mehr aufzulaufen: "Wenn er noch ein Jahr weiterspielen will, rate ich ihm, nicht in der Bundesliga zu bleiben, sondern ins Ausland zu wechseln. USA, Emirate, das wäre eine gute Wahl.“

Der Wechsel in eine sportlich weniger reizvolle Liga ist wahrscheinlich. Carlos Delgado, seit vielen Jahren freundschaftlicher Berater, prüft ab sofort verschiedene Optionen. Nach Informationen des WESER-KURIER sind die Arabischen Emirate die wahrscheinlichste.

Familie bleibt in Bremen

Mit sechs Stunden Flugzeit ist der Nahe Osten gut erreichbar. Das spielt durchaus eine Rolle in den Planungen. Da noch zwei seiner Kinder die internationale Schule in Bremen besuchen, wird Pizarro ohne seine Familie in eine andere Stadt wechseln. Dubai oder Katar sind schneller und bequemer zu erreichen als die USA oder China, die als Ligen ebenfalls infrage kommen.

Um Geld geht es Pizarro nicht. Das hat auch in den Verhandlungen mit Werder keine Rolle gespielt. Pizarro, mit rund 2,5 Millionen Euro einer der Spitzenverdiener im Klub, hätte auf Geld verzichtet. Am Ende hat Werder dann auf ihn verzichtet.

Der Goldjunge aus Lima Claudio Pizarro und Werder kommen nicht mehr zusammen. Für uns erinnert sich sein Entdecker Jürgen ...

Dass sein letzter großer Auftritt dennoch in Bremen sein wird, steht lange fest. Ein Abschiedsspiel im Weserstadion wurde beim Wechsel im Sommer 2015 vertraglich geregelt. Wann genau die letzte Pizarro-Party in Bremen steigen wird, ist noch offen. "Das kann in einem, zwei, drei oder vier Jahren sein", sagt Frank Baumann. "Es gibt noch keine Details. Zuerst muss Claudio seine Karriere beenden." Wo das sein wird, muss Pizarro jetzt entscheiden.