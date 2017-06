Max Kruse. (nordphoto)

In diesen Tagen ist es noch einmal etwas voller als sonst in Las Vegas. Die "World Series of Poker" (WSOP) wird einmal mehr im US-Bundesstaat Nevada ausgetragen. Bei der mehrwöchigen Veranstaltung werden zahlreiche Turniere gespielt, in einem dieser Wettbewerbe war jetzt auch Kruse beteiligt. Gemeinsam mit Ismale Bojang, Goswin Siemsen und Maria Ho bildete er eine Mannschaft, um beim "10000 Dollar Tag Team No-Limit Hold’em Championship" möglichst gut abzuschneiden.

Das gelang jedoch nur bedingt. Den Finaltisch verpasste das Quartett frühzeitig, nachdem es zuvor immerhin noch mit 50 weiteren Teams den zweiten Turniertag in Angriff hatte nehmen dürfen. Im sogenannten fünften Blind Level folgte dann jedoch das Aus, die Geldränge wurden in der Endabrechnung verpasst. Den Sieg und eines der begehrten WSOP-Armbänder sicherten sich letztlich der Russe Igor Kurganov und seine britische Partnerin Liv Boeree. (mbü)