Wenn Werder im Testspiel am Donnerstabend auf den FC St. Pauli trifft, bedeutet das für einige Bremer Spieler und Verantwortliche auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Klub. Denn ein Blick in die jüngere Werder-Historie verdeutlicht, dass die Hamburger in den vergangenen Jahren mehrfach als Karrierestarter für Bremer Jungprofis dienen sollten – nicht immer mit Erfolg, wie unsere Fotostrecke zeigt.