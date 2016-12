Von von Bastian Mojen

Wieder Blut im Weserstadion: Nachdem am Dienstag Claudio Pizarros Nase leiden musste, war am Mittwoch der Kopf von Max Kruse dran.

Bei einem Zweikampf mit Aron Johannsson zog Kruse sich eine Platzwunde am Kopf zu. Mit einem Turban-Verband konnte der Angreifer aber weitertrainieren.