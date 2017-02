Am Mittwochnachmittag sind Fin Bartels und Clemens Fritz wieder in Werders Mannschaftstraining eingestiegen. Claudio Pizarro, Lamine Sané und Max Kruse trainierten individuell im Kraftraum. Kruse hat leichte muskuläre Probleme - Stand heute ist sein Einsatz am Wochenende aber nicht gefährdet. Bei Pizarro und Sané ist dieser weiter fraglich.