In seiner noch jungen Amtszeit als Cheftrainer bei Werder hat Alexander Nouri in der Regel auf einen immer gleichen Kreis an Akteuren gesetzt. Nach der Niederlage gegen Freiburg könnte sich das ändern. Wir zeigen, welche Möglichkeiten ihm der Werder-Kader momentan bietet, um neue personelle Impulse zu setzen.