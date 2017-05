19 Spieler haben am Freitagnachmittag an Werders Abschlusstraining vor dem Hoffenheim-Spiel teilgenommen. Niklas Moisander fehlte, aber der Verteidiger ist wegen seiner fünften Gelben Karte ohnehin gesperrt. Für ihn dürfte der wieder genesene Santiago Garcia in den Kader rutschen, der nach seiner Prellung der Halswirbelsäule wieder ohne Probleme trainieren konnte. Kein Platz im Aufgebot ist dagegen einmal mehr für Stürmer Aron Johannsson, mit dem Trainer Alexander Nouri nach dem Training unter vier Augen über die Nicht-Berücksichtigung sprach. Eine zusätzliche Motivation für die Mannschaft gab es von den Fans: Ein Banner mit dem Spruch "Geiler Fight Freitag! Jetzt durchbeißen bis Europa!" hing am Stadionzaun.