Steffen Rau. (imago)

Seit Sonntag steht fest, dass Werders Fußballerinnen in der kommenden Saison wieder in der 1. Bundesliga antreten werden. Seit diesem Donnerstag steht auch fest, dass sie dies mit einem neuen Trainer tun werden, da der im Sommer auslaufende Vertrag mit Steffen Rau nicht verlängert wird.

„Das kommt schon ein bisschen überraschend“, sagt der 47-Jährige. Er hatte 2015 die Nachfolge von Chadia Freyhat angetreten, um die Mannschaft nach dem ersten Aufstieg in die 1. Liga zu betreuen. Nachdem das Team unter Rau 2016 abgestiegen war, hatte er es in diesem Jahr zum Wiederaufstieg geführt und zudem das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht.

Da der Trainer in sportlicher Hinsicht erfolgreich war, liegt der Trennungsgrund offenbar auf anderem Gebiet. So gilt das Verhältnis zwischen Rau und Abteilungsleiterin Birte Brüggemann als belastet. Eine neue Lösung gibt es noch nicht. Der Verein will nun Gespräche mit potenziellen Nachfolgern führen.