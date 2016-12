Es gibt einige Konkurrenten, etwa den erfahrenen Torben Rehfeldt, Dominic Volkmer (Neuzugang aus Oldenburg) oder Profikicker Fallou Diagne. Aber einen Status wie Verlaat besitzen die anderen Abwehrspieler derzeit nicht. „Wenn er fit ist, spielt er auch“, sagt Florian Kohfeldt.

Der 20-Jährige befindet sich also in einer ziemlich angenehmen Situation. Andere würden nun vielleicht Ansprüche formulieren, Verlaat tut das nicht. Er sagt nach einiger Überlegung: „Ich bin angekommen in der 3. Liga.“ Darauf wäre der neutrale Beobachter angesichts der vergangenen Wochen wohl auch selbst gekommen, aber so ist der Sohn von Ex-Profi Frank Verlaat eben. Vollmundige Erklärungen sind seine Sache nicht. „Ich überdenke alles“, sagt er.

Seine Analyse der jüngsten Vergangenheit fällt denn auch nüchtern aus. Es sei ein Ziel gewesen, „solide und konstant“ zu agieren. „Und wenn man mit besseren Spielern spielt und trainiert, wird man selbst auch besser“, sagt Werders junger Abwehrchef. Allerdings hat Verlaat auch noch einen ganz anderen Grund zur Zurückhaltung. Vor zwei Jahren hatte ihn eine hartnäckige Schambeinentzündung geplagt, er fiel mehrere Monate aus. Nun absolvierte er erstmals eine komplette Halbserie im Herrenfußball. „Und das klappt ganz gut“, findet der Kicker.

Sein Trainer findet, Verlaat sei manchmal „vielleicht einen Tick zu ehrgeizig“. Das werde vor allem dann deutlich, wenn das Talent so nachdenklich mit allen Facetten des Fußballs umgehe. „Jesper hinterfragt zu viel, denn im Fußball ist nicht alles immer erklärbar“, sagt Kohfeldt. Das muss er also noch lernen: Die Dinge einfach mal laufen zu lassen. Seine grundsätzliche Einstellung wird der junge Verlaat allerdings nicht ändern. „Ich möchte nie arrogant oder herablassend sein“, betont der Kicker. Dass er bereits einige Trainingseinheiten mit den Profis absolvierte und auch zwei Testspieleinsätze im Team von Alexander Nouri hatte, verbucht Verlaat als Erfolg.

Sein Vertrag in Bremen läuft bis 2018. Dass er spätestens ab dem kommenden Sommer höher spielen will, am liebsten bei Werders Profis, versteht sich von selbst. Es wäre ja falsch, sich nun erst einmal auf die 3. Liga festzulegen, findet Verlaat. Er wird am Ende auf sein „Bauchgefühl“ hören.

Es sagt ihm auch, dass die U 23 in Aalen gute Chancen auf einen weiteren Sieg besitzt. Immerhin drei der vergangenen sieben Partien waren an Werder gegangen, dreimal teilte das Team die Punkte, es gab nur eine Niederlage. „Wir haben gegen den FSV Frankfurt eines der besten Spiele in dieser Saison gemacht“, sagt Verlaat zum 0:0 am vergangenen Wochenende. Darauf ließe sich aufbauen – wenn seine Mannschaft nicht einen entscheidenden Fehler begehe. „Wir dürfen diese sehr gute Phase nicht als selbstverständlich ansehen.“ Sein Trainer würde ihn für diese nachdenkliche Aussage vermutlich wieder loben.