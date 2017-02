Enger geht es eigentlich nicht. Gerade sieben Punkte trennen Werders U 23 von Fortuna Köln, dem Heimgegner am Sonntag (14 Uhr). Das ist kein großer Abstand angesichts der Platzierungen dieser Teams. Denn die Bremer Kicker kämpfen als 14. um den Klassenerhalt (drei Punkte vor dem Abstiegsplatz 18), während die Kölner um den Aufstieg mitspielen (zwei Punkte hinter dem Relegationsrang drei).

„Sie gilt ja als eng, aber das ist selbst für die 3. Liga außergewöhnlich“, sagt Werder-Coach Florian Kohfeldt. Er findet schon ein bisschen „verrückt“, was sich derzeit in der Spielklasse abspielt. Mit einem Heimsieg über die Fortuna wäre seine Mannschaft bis auf vier Punkte dran am Spitzenteam. Die Abstiegsgefahr gebannt hätten die Bremer selbst mit einem Erfolg natürlich nicht. Aber bei einem positiven Verlauf würden sie wohl einige Mannschaften zwischen sich und die gefährdete Zone bringen. Die Tabellensituation verdeutlicht dem Trainer vor allem eines: „Wir können jedes Spiel gewinnen, aber auch jedes verlieren“, sagt Kohfeldt.

Es kommt nicht selten vor, dass einer Spielklasse diese „Flexibilität“ unterstellt wird. Dass jeder jeden schlagen kann, hört man ziemlich oft. Aber in der 3. Liga scheint es tatsächlich der Fall zu sein. Für Kohfeldt ist es auch ein Zeichen dafür, dass sein Team immer „unglaublich wach“ sein muss. Und damit kommt der Werder-Coach zum Auftakt bei den SF Lotte in der Vorwoche. Da waren seine Spieler nämlich wach. „Es war ein Sieg der Einstellung.“ Denn mit Fußball habe die Partie auf dem gefrorenen Boden eigentlich nie etwas zu tun gehabt. Es sei die ganze Zeit darum gegangen, mit großer Aufmerksamkeit einen möglichst einfachen Stil zu pflegen – und das sei der U 23 beim 2:1-Erfolg ziemlich gut gelungen.

„Jetzt müssen wir die gleiche Einstellung mit Fußball kombinieren“, fordert der Trainer. Für ihn ist das Spiel gegen Fortuna Köln angesichts der außergewöhnlichen Bedingungen in Lotte der eigentliche Auftakt, das „erste richtige Spiel“ des Jahres. Der Gegner ist insofern schon etwas weiter. Denn der Kölner 2:1-Heimsieg über den 1. FC Magdeburg fand unter regulären Umständen statt. Beim Erfolg über den Tabellendritten stellte die Fortuna zudem unter Beweis, dass mit ihr im Aufstiegsrennen zu rechnen ist.

Yatabaré ist noch nicht zurückgekehrt

Vor allem die gute Kölner Zweikampfbilanz wusste zu beeindrucken, auch den Bremer Trainer: „Fortuna Köln ist ein körperlich sehr starker Gegner.“ Obwohl er damals noch gar nicht auf der Trainerbank gesessen hatte, erinnert Florian Kohfeldt deshalb an das Hinspiel im August. „Sie haben uns damals den Schneid abgekauft“, so der Werder-Coach. Bereits nach zwei Minuten war die Fortuna in Führung gegangen, und sie hatte in der Folge diverse Chancen ungenutzt gelassen. Unterm Strich waren die harmlosen Bremer jedenfalls gut bedient mit der 0:2-Niederlage im Rheinland.

Wiederholen soll sich das nicht. Aber wer ist überhaupt dabei am Sonntag? Das lässt sich in diesen Tagen noch ein bisschen schwerer vorhersagen. „Es kann in beide Richtungen gehen“, so Kohfeldt. Die Profiabteilung klagt derzeit nicht nur über einige verletzte Spieler, sondern muss auch abwarten, was aus den angeschlagenen Kickern wird. Die „beiden Richtungen“, von denen der Trainer spricht, beschreiben deshalb die Extreme: Womöglich erhält die U 23 gleich mehrere Profis aus dem Bundesligakader, womöglich muss sie aber auch ein paar Spieler abgeben. Sicher ist dagegen: Sambou Yatabaré spielt im Aufgebot für das Spiel gegen Köln keine Rolle. Noch ist der Malier nämlich nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob dies angesichts mehrerer Angebote aus dem Ausland noch einmal geschehen wird, ist auch ziemlich ungewiss.