Der Trainer von Werders U23-Team, Florian Kohfeldt. (Imago)

Das torlose Remis zwischen Werders U23 und dem FSV Frankfurt entsprach dagegen so gar nicht den 90 Minuten auf Platz. „Wir waren über weite Strecken die klar bessere Mannschaft“, kommentierte Florian Kohfeldt die Punkteteilung. Mit anderen Worten: Der eine Zähler war viel zu wenig für die Bremer.

Aber weil eine U23 nun mal mit ausgesprochen vielen jungen Spielern bestückt ist, es also nach wie vor auch um die Ausbildung geht, rückte der Trainer die positiven Aspekte in den Vordergrund. „Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht“, meinte Kohfeldt nach einer der „besten Leistungen“ in seiner Amtszeit.

Begonnen hatte das Spiel bereits mit einem ausgesprochen schwungvollen Auftritt der Grün-Weißen. Innerhalb der ersten zehn Minuten besaß die U23 nämlich gleich vier Möglichkeiten. Es begann mit Johannes Eggestein, der – schön freigespielt von Luca Zander – aber ein wenig zu lange zögerte und dann an FSV-Keeper Sören Pirson scheiterte (2.). Ein Volleyschuss von Thore Jacobsen (4.) sowie der Kopfball durch Dominic Volkmer (7.) hätten ebenfalls in einer Bremer Führung münden können.

Die beste Möglichkeit der ersten Minuten hatte aber der starke Sambou Yatabaré vergeben, in einer seiner schwächeren Szenen. Nach einem Steilpass war er 20 Meter vor dem gegnerischen Tor frei vor dem herauseilenden Pirson aufgetaucht - um dann ebenso lässig wie ungefährlich abzuschließen (9.).

Intensives Pressing

Nach dem beinahe schon furiosen Auftakt war die Partie zwar verflacht. Doch insgesamt hatte zur Pause gegolten: Werders U23 lieferte einen sehr ordentlichen Auftritt ab. Sie brachte die schwache Abwehr der Gäste durch intensives Pressing immer wieder in Schwierigkeiten und hatte auf der anderen Seite dank einer aufmerksamen Defensive keine Probleme mit dem Gegner. Die einzige Ausnahme: In der 26. Minute traf Fabian Graudenz ins Bremer Tor, allerdings aus einer Abseitsposition, weshalb dem Treffer folgerichtig auch die Anerkennung verweigert wurde.

Zu Beginn des zweiten Durchgang gab es eigentlich nur eine entscheidende Frage: Wann würde der U23 endlich ein Treffer gelingen? Die Chancen besaßen die Bremer jedenfalls auch nach dem Wechsel. Erneut durch Johannes Eggestein, der gleich zwei weitere Möglichkeiten vergab (54., 60.), und auch durch seinen Bruder Maximilian. Nach einer Ecke war der erneut als Sechser aufgebotene Mittelfeldspieler aus 18 Metern zum Abschluss gekommen, scheiterte allerdings am Frankfurter Schlussmann (78.).

Selbst wenn der zweite Durchgang etwas offener verlaufen war, ohne allerdings echte Torchancen für den FSV hervorzubringen, war Werder also nach wie vor das stärkere Team. „Wir müssen nach diesem Spiel sicher über unsere Chancenverwertung reden“, meinte Florian Kohfeldt. Andererseits gab der Trainer zu bedenken, dass eine unerfahrene Mannschaft „solche Spiele am Ende auch schon mal verlieren kann“.

Die Statistik zum Spiel:

Werder Bremen II - FSV Frankfurt 0:0

Werder Bremen II: M. Zetterer - Verlaat, Diagne, Volkmer - Zander, Rother (87. Kazior), M. Eggestein, Nik. Schmidt (68. Käuper), Jacobsen - Yatabaré, J. Eggestein (74. Lorenzen)

FSV Frankfurt: Pirson - Ochs, S. Barry, Heitmeier, Corbin-Ong - Streker, Y. Stark (87. S. Schäfer) - Graudenz (65. Deville), Ornatelli (90. Schorch), B.B. Bahn - Schleusener

Schiedsrichter: Tim-Julian Skorczyk (Salzgitter)

Zuschauer: 515

Gelbe Karten: Volkmer (5) / Streker (5)