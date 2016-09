„Wir freuen uns auf jeden Fall“, sagt Rafael Kazior lächelnd. Der Kapitän von Werders U23 weiß ja, dass Thomas Wolter und Frank Bender am Sonnabend (14 Uhr) zum letzten Mal auf der Bank der Bremer Nachwuchskicker sitzen werden. Nach dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden sollte bald eine Entscheidung fallen über die Besetzung der grün-weißen Trainerbänke. Zunächst bei den Profis, wo Alexander Nouri endgültig zum Chefcoach befördert werden könnte, und abhängig davon auch bei der U23. „Wir sind in einem Zwiespalt“, räumt Kazior ein. Natürlich würde er dem angestammten Trainerduo wünschen, dass es „oben bleibt“. Anderseits: „Wir haben mit Alex und Florian Bruns einen Weg begonnen, den wir gern fortsetzen würden.“

Deshalb bezieht sich die eingangs beschriebene Freude eben auch auf zwei ganz unterschiedliche Fälle: Wird Alexander Nouri befördert, dann freut sich Kazior für ihn; kommt er dagegen zurück, gilt die Freude der eigene Mannschaft. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt der Stürmer also. Das gilt auch für den kommenden Gegner. Zwar verlor der SV Wehen Wiesbaden nach zwei Siegen zuletzt glatt mit 0:3 gegen den 1. FC Magdeburg. Doch der Tabellenachte zählt mit einer ausgeglichenen Bilanz (4-1-4) schon zu den stärkeren Gegnern der 3. Liga. „Sie haben viele Spieler mit Zweitligaerfahrung, also eine sehr abgezockte Truppe“, sagt Rafael Kazior. Mit einer Leistung wie beim 0:4 in Münster dürfte es also nicht reichen für die Bremer. „Da haben einige wohl gedacht, wir sind schon weiter“, vermutet der Werder-Kapitän. Deshalb habe die Mannschaft auch „schon zu knabbern“ gehabt am letzten Spiel.

Mittlerweile sei die Enttäuschung aber raus aus den Köpfen. Schließlich hatte das Team vor dem „Einbruch“ seine Leistungsstärke bereits unter Beweis gestellt. Und nun gehe es darum, auch mal etwas für den Interimstrainer zu tun. Nachdem Thomas Wolter die Mannschaft in der vergangenen Woche übernommen hatte, gab es ja noch keinen Punktgewinn. Ehe die U23 in Münster unterging, war sie beim 0:2 in Magdeburg allerdings deutlich unter Wert geschlagen worden. „Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit Thomas Wolter und Frank Bender und wir sind ihnen dankbar, dass sie den Job übernommen haben“, so Kazior. Er hoffe, dass seine Mannschaft den Interimstrainer mit einem Sieg für die kurzfristige Hilfe belohnen werde. Der angesprochene Coach ist als Sportlicher Leiter des Leistungszentrums natürlich eingebunden in die Suche nach einem möglichen Nachfolger, ebenso wie Nachwuchsdirektor Björn Schierenbeck. „Aber federführend ist auch in dieser Sache Frank Baumann“, betont Thomas Wolter. Angesichts der ungeklärten Situation fahre man „zweigleisig“. Das bedeutet, die Suche nach einem Ersatz für Alexander Nouri hat bereits begonnen. Infrage kommen sowohl eine interne Lösung als auch ein neuer Trainer von außerhalb.