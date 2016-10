Auch Maximilian Eggestein (re.) konnte die Niederlage nicht verhindern. (imago)

Im Nordderby gingen die Kieler bereits nach sechs Minuten durch einen Treffer von Kingsley Schindler in Führung, Mohamed Aidara glich in der Schlussphase der ersten Halbzeit aus (38.). In der zweiten Halbzeit gab Kiel den Ton an und ging durch Dominick Drexler erneut in Führung (52.). Den Schlusspunkt setzte Steven Lewerenz in der 86. Minute.

Werders Zweitvertretung bleibt damit im vierten Spiel in Folge sieglos und belegt derzeit mit neun Punkten den 17. Rang in der Tabelle der dritten Liga. (oni)

Holstein Kiel - Werder Bremen U23 1:3 (1:1)

Werder Bremen U23: Oelschlägel - Rehfeldt, Verlaat, Volkmer (83. Jensen) - Aidara (72. Rother), Pfitzner (62. Bytyqi) - Zander, M. Eggestein, Jacobsen - Kazior, Lorenzen

Tore: 1:0 Schindler (6.); 1:1 Aidara (38.); 2:1 Drexler (52.); 3:1 Lewerenz (86.)

Gelbe Karten: Zander, Bytyqi, Verlaat, Aidara /