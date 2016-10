Maximilian Eggestein bejubelt seinen entscheidenden Treffer zum 1:0 mit seinem Bruder Johannes. (Imago)

Am 12. Spieltag der 3. Fußball-Liga hat Werder Bremens U23 mit 1:0 (0:0) gewonnen. Vor 780 Zuschauern im Bremer Weserstadion erzielte am Sonntag der aus dem Profikader in die zweite Mannschaft verbannte Maximilian Eggestein (58.) den entscheidenden Treffer für die Gastgeber.

Erfurt mit Pablo Pigl für den gelbgesperrten Luka Odak und Christopher Bieber für Daniel Brückner in der Startelf hatte im ersten Abschnitt leichte Feldvorteile, ohne sich jedoch im gegnerischen Strafraum entscheidend durchsetzen zu können.

Nach dem Wechsel machten die Bremer mehr Druck. Zunächst konnte RWE-Torwart Pilipp Klewin (52.) mit einer Glanzparade noch die Führung der Gastgeber verhindern. Doch sechs Minuten später wurde Eggestein im Strafraum freigespielt und schoss völlig unbedrängt aus sieben Metern ein. Im weiteren Verlauf fehlte es den Schützlingen von Erfurt-Trainer Stefan Krämer an Ideen, um die Abwehr der Bremer zu knacken. (dpa/lni/muk)