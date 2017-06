Die U23-Zugänge Dennis Rosin (l.) und Marco Kaffenberger. (nordphoto)

Florian Kohfeldt war zufrieden. Die von ihm trainierte U23 hatte gerade ihre erste Einheit der neuen Saison hinter sich gebracht, und es war gleich ordentlich Zug drin gewesen. "Alles gut", sagte Kohfeldt zum Start, "noch keine Ausfälle, noch keine Niederlagen." Dem Trainer geht es offenbar wie seinen Spielern: Er hat Spaß daran, dass es wieder los geht.

Sehr viel Zeit hat Kohfeldt nicht, um die Mannschaft in Form zu bringen. Dreieinhalb Wochen bleiben ihm und seinen drei Assistenten Thomas Horsch, Mirko Votava und Manuel Klon für die reine Vorbereitung. Ab 21. Juli wird in der dritten Liga bereits gespielt, die Tage davor muss Kohfeldt dann schon für die gezielte Spiel- und Gegnervorbereitung nutzen. Entsprechend straff ist das Programm bis dahin. Den 90 Minuten vom Vormittag folgte am Donnerstag eine weitere Einheit am Nachmittag, und auch an diesem Freitag wird zweimal trainiert, ehe am Sonnabend um 16 Uhr der erste Test beim SuS Strackholt in Ostfriesland terminiert ist.

Am Donnerstag standen Kohfeldt 18 Spieler zur Verfügung, darunter neben den drei externen Zugängen Marco Kaffenberger (Stuttgarter Kickers), Dennis Rosin (FC St. Pauli) und Idrissa Touré (FC Schalke) auch Jesper Verlaat, der als ein Kandidat für den erweiterten Profikader gilt. Verlaat trainiert zunächst weiterhin mit der U23. Er ist auch beim anstehenden U23-Trainingslager im niedersächsischen Ankum dabei, soll dann aber mit den Profis am 6. Juli ins Zillertal reisen.

Fest eingeplant für die kommende Woche in Ankum ist auch wieder Eric Oelschlägel. Der Torwart, im vergangenen Sommer noch Olympia-Teilnehmer in Rio, hatte sich Mitte der Rückrunde einen Ellenbogenbruch zugezogen. Der ist inzwischen soweit verheilt, dass Oelschlägel am Donnerstag eine individuelle Einheit mit Profi-Torwarttrainer Christian Vander absolvieren konnte.

Verzichten muss Kohfeldt dagegen anfangs auf Johannes Eggestein und Niklas Schmidt, die in zehn Tagen bei den Profis einsteigen. Ousman Manneh befindet sich nach einem Muskelfaserriss schon seit einer Woche im Aufbautraining. Aus der U19 gaben am Donnerstag Jannes Vollert, Lars Bünning, Isaiah Young, Mattis Daube, Melvin Krol und Jonah Osabutey ihren Einstand in der Drittliga-Mannschaft. Aus der U21, die in der Bremen-Liga spielt, durfte der chinesische Spieler Tian Ci mitmachen.