Angenehm war das nicht: Werders U 23-Trainer Florian Kohfeldt ist froh, dass letztlich beim Saisonfinale alles sportlich fair gelaufen ist (nordphoto)

Die Rettung leitete eine lange Partynacht ein: Nach dem 1:0-Heimsieg über den VfR Aalen und dem damit verbundenen Klassenerhalt feierten die Kicker von Werders U 23 in diversen Diskotheken der Stadt die Aussicht auf ein weiteres Jahr in der 3. Liga. Die Erleichterung, den Abstieg nach Wochen des Hoffen und Bangens noch einmal abgewendet zu haben, war riesengroß. Doch vermutlich betraf sie auch einen ganz anderen Punkt: Es ging alles mit rechten Dingen zu am letzten Spieltag.

Die Kontaktaufnahme durch einige Spieler des VfL Osnabrück, verbunden mit der Frage, was den Bremern wohl eine engagierte Leistung gegen deren größten Konkurrenten SC Paderborn wert sei, sie hatte natürlich für eine gewisse Verunsicherung gesorgt (wir berichteten). „Angenehm war das nicht“, bestätigt Trainer Florian Kohfeldt. Denn auch, wenn es gar nicht um konkrete Zahlen gegangen sein soll – es ging offenbar um mehr als nur ein paar Kisten Bier. „Das war schon ein Thema bei uns“, sagt Björn Schierenbeck. Man kann es verstehen. Es tauchten ja eine Menge Fragen auf. Hatten die Osnabrücker auch den Kontakt zum SC Paderborn gesucht und dort womöglich mehr Erfolg gehabt?

Der Leiter der U 23 betont aber auch, dass er sich bereits früh keine großen Sorgen mehr um die Einsatzbereitschaft des VfL gemacht habe: „Alle haben sich korrekt verhalten.“ Das galt zunächst für die eigenen Spieler, die sofort den Verein informierten. Für die Verantwortlichen gab es danach nur eine Option, das wurde ihnen bereits mehrfach auf diversen Schulungen nahegelegt: Die Information musste an den Ombudsmann des DFB, den neutralen Ansprechpartner.

Tatsächlich informierte Werder am Donnerstag Carsten Thiel von Herff, einen Bielefelder Anwalt, über die Offerten aus Osnabrück – und so nahm die Sache ihren Lauf. Noch am Freitag reisten Vertreter des DFB-Kontrollausschusses und der Ombudsmann zum VfL und gingen der Sache nach. Dabei legten sie dem Verein schließlich auch nahe, drei verdächtige Spieler nicht im Spiel gegen den SC Paderborn einzusetzen. Zudem wurde auch Werder über diese Aktivitäten informiert.

Für Björn Schierenbeck hatte sich die Aufregung mittlerweile aber ohnehin etwas gelegt. „Wir haben Donnerstag auch den VfL Osnabrück kontaktiert, und so wurde dort schon vor dem DFB Aufklärung betrieben“, so der U 23-Leiter. Natürlich seien die VfL-Verantwortlichen entsetzt über den im Raum stehenden Verdacht gewesen, sie hätten aber „top reagiert“. Das große Vertrauen in die handelnden Personen Joe Enoch (Trainer) und Lothar Gans (Leiter Profifußball) wusste Schierenbeck am Ende zu beruhigen. Er hatte nicht mehr die Befürchtung, dass etwas schief gehen und der VfL das letzte Heimspiel abschenken würde. Und so kam es dann auch, die Partie endete 0:0. „Es ist alles sportlich fair gelaufen“, sagt Florian Kohfeldt.

Während ein Großteil der Mannschaft nun den Klassenerhalt auf Mallorca feiert, bleibt es in Osnabrück natürlich spannend. Noch am Sonntag bestätigte DFB-Vizepräsident Rainer Koch einen „sehr konkreten Verdacht“ gegen Osnabrücker Spieler. Und Koch lobte zudem das Verhalten der Bremer, die dazu beigetragen hätten, dass der Verband in „schneller und konsequenter Weise reagieren und großer Schaden von der 3. Liga abgewendet werden konnte.“