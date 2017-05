Siegtorschütze Dominic Volkmer (Archivfoto). (imago)

Bevor die Partie startete, gab es erst einmal einen Gruß an Justin Eilers. Der Angreifer der Bremer hatte zuletzt in Frankfurt mit einem Doppelpack die Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben erhalten, sich dann unter der Woche beim Training mit den Profis jedoch einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Kollegen der U23 liefen deshalb beim Warmmachen mit speziellen T-Shirts auf, mit den Worten "Come back stronger" ("Komm' stärker zurück") wünschten sie dem Ex-Dresdener gute Besserung.

Unmittelbar vor dem Anpfiff wurde gleich ein Quintett der Werderaner verabschiedet. So gehören Torben Rehfeldt, Mohamed Aidara, Sefa Kahraman, Melvyn Lorenzen und Enis Bytyqi in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader des Teams.

Die Bremer begannen druckvoll, echte Chancen sprangen allerdings noch nicht heraus. Beiden Teams war anzumerken, dass sie auf keinen Fall einen Fehler machen wollten, das Geschehen spielte sich weitgehend im Mittelfeld ab. Kurz darauf schwappte dann die Nachricht aus Erfurt über Platz 11, dass der gastgebende Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt mit 1:0 gegen Großaspach in Führung gegangen war - nicht unbedingt eine Meldung, auf die das Bremer Lager gewartet hatte.

Werder näherte sich dann allmählich dem gegnerischen Tor, richtig zwingend wurde es aber noch immer nicht. Stattdessen musste im eigenen Strafraum Torhüter Michael Zetterer erstmals zupacken, als er einen Schuss von Thorsten Schulz parierte (19.). Wenig später dann der erste Bremer Hochkaräter, als Sambou Yatabaré in Szene gesetzt wurde, nach einer scharfen Hereingabe von Luca Zander aber über den Ball trat (25.). Keine 60 Sekunden später lag die Führung erneut in der Luft - Torben Rehfeldt verpasste den Ball nach einer Ecke nur um Zentimeter (26.). Doppelt bitter: Kurz darauf erhöhte Erfurt im Fernduell parallel auf 2:0.

Und es hätte sogar noch schlimmer können. Aalens Maximilian Welzmüller versuchte es aus der Distanz, sein strammer Schuss aus 20 Metern Torentfernung flog jedoch knapp über den Kasten (35.). Immerhin: In der Zwischenzeit hatte Großaspach in Erfurt auf 1:2 verkürzt. Es folgte das nächste Ausrufezeichen der Grün-Weißen. Nach einem Patzer von VfR-Schlussmann Raif Husic, der einst selbst an der Weser gespielt hatte, bediente Yatabaré Rehfeldt, der im letzten Moment noch entscheidend gestört wurde (41.). Im Gegenzug dann noch einmal die Gäste, doch Rico Preißingers Versuch landete knapp neben dem Tor (43.).

Kohfeldt mit glücklichem Händchen

In der zweiten Halbzeit dauerte es nicht lang, bis es den ersten Aufreger gab. Thore Jacobsen schoss den Ball an die Hand des Aaleners Torge Paetow, einen Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Patrick Alt gab es jedoch nicht (51.). Auf der Gegenseite kam Gerrit Wegkamp nach einer Ecke zum Kopfball, doch der VfR-Akteur zielte knapp drüber (56.). Weitere drei Minuten später setzte Steffen Kienle das Spielgerät neben das Tor (59.).

Den Bremer lief inzwischen die Zeit davon. In Erfurt stand es mittlerweile 3:1, Paderborn hielt ein 0:0 in Osnabrück. Werder musste also unbedingt gewinnen - und Niklas Schmidt hatte nach einer feinen Einzelleistung das 1:0 auf dem Fuß. Sein Schuss wurde aber stark von Husic entschärft (71.). Nach der anschließenden Ecke kam Jesper Verlaat aus fünf Metern zum Abschluss, der jedoch abgeblockt wurde. Auch Torben Rehfeldt versuchte es in dieser Drangphase noch einmal, sein Kopfball segelte jedoch abermals knapp vorbei (76.).

Doch dann bewies Trainer Florian Kohfeldt ein glückliches Händchen. In der 83. Minute wechselte er Dominic Volkmer ein, nur zwei Minuten später sorgte der Joker mit seiner ersten Ballberührung für die Erlösung (85.). Schmidt hatte kurz darauf sogar noch die Gelegenheit zum 2:0, scheiterte aber am Keeper (87.). Und so wanderte der Blick wieder zur Konkurrenz. Erfurt führte zwar mit 4:1, doch zwischen Osnabrück und Paderborn stand es noch immer 0:0 - dabei blieb es. Die Party auf Platz 11 konnte beginnen.

Werder Bremen U23 - VfR Aalen 1:0 (0:0)

Werder Bremen U23: Zetterer - Pfitzner, Rehfeldt, Jacobsen (83. Volkmer), Verlaat, Kazior, Zander, Käuper, Jensen (46. Schmidt), Rother (77. Osabutey), Yatabaré

VfR Aalen: Husic - Menig (85. Deichmann), Müller, Geyer, Paetow, Welzmüller, Preißinger (46. Kienle), Schulz, Vasiliadis, Kartalis, Wegkamp

Tor: 1:0 Dominic Volkmer (85.)

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler)