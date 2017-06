Ein wichtiger Baustein in der Nachwuchsförderung: Werders U23 feiert den Klassenerhalt in der dritten Liga. (hansepixx)

Dem SV Werder ist am Freitag eine bemerkenswerte Verpflichtung für die U23 geglückt. Zur neuen Saison kommt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Dennis Rosin ablösefrei vom FC St. Pauli. Rosin eilt der Ruf voraus, ebenso fleißig wie begabt zu sein. Er ist einer, der mal den Sprung in die Fußball-Bundesliga schaffen kann. Bei zahlreichen Klubs auch aus höheren Spielklassen soll Rosin auf dem Zettel gestanden haben, und dass er sich am Ende trotzdem für Werders Reserve entschieden hat, sagt eine Menge aus über die neuen Bremer Möglichkeiten im Kampf um die begehrtesten Talente.

Werder kann jungen Spielern etwas bieten, was andere Bundesligisten nicht haben: eine U23 in der dritten Liga. Nach dem Abstieg der Mainzer Reserve in der abgelaufenen Saison ist Werders Reserve nun die letzte verbliebene im Profibereich, und das macht sich in den Verhandlungen mit potenziellen Neuzugängen bereits bemerkbar. Wie im Fall Rosin. "Dennis wäre zu keiner anderen Bundesliga-Reserve gewechselt, er wollte nicht in der Regionalliga spielen", sagt Björn Schierenbeck, der Leiter von Werders U23.

Eine verlockende Perspektive

Rosin hätte vermutlich bei einem anderen Drittligisten unterschrieben, vielleicht sogar bei einem kleineren Zweitligisten. Bremen aber bot ein einzigartiges Gesamtpaket. "Bei uns kann ein Spieler auf hohem Niveau in der Reserve Erfahrung sammeln, sich entwickeln", sagt Schierenbeck, "und wenn er sich gut anstellt, ist der Sprung in die erste Liga im eigenen Verein machbar." Eine verlockende Perspektive.

Und wie schnell es bei Werder von der dritten in die erste Liga gehen kann, haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Beispiele gezeigt. Davie Selke etwa schaffte einst über Werders Reserve den Sprung in die Bundesliga, Florian Grillitsch ebenfalls, zuletzt Maximilian Eggestein. "Junge Spieler können sich in der dritten Liga an den Profifußball gewöhnen, mit all seinen Besonderheiten", sagt Schierenbeck. An die vielen Tausend Zuschauer bei Auswärtsspielen in Osnabrück, Chemnitz oder Magdeburg zum Beispiel. Oder an die härtere Gangart bei den Profis im Vergleich zu den Junioren. "Wir verkürzen somit den Abstand zur Bundesliga", sagt Schierenbeck.

Wobei das in dieser Form halt nur in der dritten Liga möglich ist. "Es ist nämlich etwas ganz anderes, ob ich mich vor 10.000 Zuschauern in Magdeburg beweisen muss oder bei einem Auswärtsspiel in Rehden." Auch Frank Baumann, Werders Sportchef, betont die Bedeutung der U23. "Wir haben in den vergangenen Jahren sehr davon profitiert, dass unsere Reserve in der dritten Liga spielt", sagt Baumann. "So konnten wir zahlreiche junge Spieler halten und andere dazugewinnen."

Leipzig meldet U23 im Sommer ab

Doch nicht überall ist man vom Modell U23 derart überzeugt. Als die Deutsche Fußball Liga 2014 beschlossen hatte, dass Profivereine künftig keine zweite Mannschaft mehr für den Spielbetrieb melden müssen, wickelte Eintracht Frankfurt umgehend seine Reserve ab, Bayer Leverkusen zog wenig später nach. Die U23, hieß es damals in Frankfurt wie in Leverkusen, sei zu teuer und werde als Sprungbrett in die Bundesliga nicht mehr gebraucht. "Bei neun von zehn Spielern können wir nach der U19 zuverlässig vorhersagen, ob es für den Profifußball reicht oder nicht“, sagte Armin Kraaz, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht, damals. Mit anderen Worten: Wer es mit 19 Jahren noch nicht in den Bundesligakader geschafft hat, wird es auch später nicht mehr schaffen.

In Bremen haben sie da ganz andere Erfahrungen gemacht. "Es gibt natürlich Ausnahmetalente wie Julian Brandt oder Mario Götze, die schon mit 17 oder 18 Jahren reif für die erste Liga sind", sagt Schierenbeck, "aber normalerweise werden die Weichen erst zwischen 19 und 21 Jahren gestellt." Er halte es deshalb für die völlig richtige Entscheidung, "dass sich Werder ganz eindeutig zur U23 bekannt hat" – auch wenn der Klub vor ein paar Jahren kontrovers über die Zukunft der Reserve diskutiert habe.

Ohnehin ist der erwartete (und von manchen Traditionsklubs in der dritten Liga erhoffte) Massenexodus der Reserveteams ausgeblieben. Abgesehen von Frankfurt, Leverkusen und RB Leipzig, das in diesem Sommer seine U23 zurückziehen wird, haben alle anderen Erstligisten an ihrer Reserve festgehalten.