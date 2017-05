Justin Eilers erzielte den Führungstreffer. (Imago)

Werders zweite Mannschaft erwischte auf Platz 11 den besseren Start und kam in der Anfangsphase durch Justin Eilers und Melvyn Lorenzen zu guten Gelegenheiten. Eilers war es nach 15 Minuten auch, der die U23 verdient in Führung brachte. Für den Offensivspieler war es der erste Pflichtspieltreffer im Trikot der Grün-Weißen. In der Folge hätte Werders U23 nachlegen müssen, ließ aber beste Gelegenheiten liegen. Dies sollte sich rächen: Kurz vor der Pause (42.) erzielte Martin Röser per Kopf den Ausgleich für den Halleschen FC.

Auch nach der Halbzeit blieb es ein munteres Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Einwechslung von Niklas Schmidt und Ousman Manneh auf Seiten der U23 brachte den Bremern zusätzlichen Schwung, am Haller Keeper Oliver Schnitzler war aber dennoch kein Vorbeikommen. So blieb es beim 1:1.

Durch das Unentschieden belegt die U23 mit 39 Punkten den 18. Rang in der 3. Liga und damit weiterhin einen Abstiegsplatz. (oni)

Werder Bremen U23 - Hallescher FC 1:1 (1:1)

Werder Bremen U23: Zetterer - Jacobsen, Pfitzner, Verlaat, Rehfeldt - Rother - Lorenzen (66. Schmidt), Käuper (75. Aidara), Zander - Eilers, Kazior (66. Manneh)

Tore: 1:0 Eilers (15.); 1:1 Röser (42.)

Gelbe Karten: Rother, Schmidt /Lindenhahn, Diring