Florian Kohfeldt startet am Donnerstag mit der U23 in die Saisonvorbereitung. (nordphoto)

Herr Kohfeldt, am Donnerstag starten Sie mit Werders U 23 in die Saisonvorbereitung. Ist das Kribbeln schon wieder da?

Florian Kohfeldt: Total. Ich freue mich unheimlich auf die neue Saison. Ich hatte einen erholsamen Urlaub, da war das Handy fast zwei Wochen aus, und ich lag nur am Strand, ohne an Fußball zu denken. Das habe ich sehr genossen. Aber das reicht dann auch. Jetzt kann es wieder losgehen.

War das Handy im Urlaub wirklich aus? Oder wurde hin und wieder die neue Saison geplant?

Na ja, natürlich liefen parallel auch die Planungen für die neue Saison. Mein Handy hat im Urlaub schon das eine oder andere Mal geklingelt, ist doch klar. Und ich habe mich auch hier und da mit neuen Spielern beschäftigt. Aber insgesamt habe ich mir mehr Freiphasen gegönnt als während des Spielbetriebs, das hat gut geklappt.

Mit Marco Kaffenberger, Dennis Rosin und Idrissa Touré hat die U 23 bislang drei Neuzugänge präsentiert. Steht der Kader für die Saison, oder wird es noch weitere Transfers geben?

Wir haben mit Marco, Dennis und Idrissa Qualität dazugeholt. Wir hatten aber auch den einen oder anderen Abgang. So wie der Kader jetzt ist, haben wir ein gutes Gerüst. Mit Rafael Kazior, Marc Pfitzner und Tobias Duffner haben wir drei ältere Spieler im Team, die vorangehen sollen. Dann haben wir eine gute Mittelstruktur mit jungen Leuten, die ihr zweites oder drittes Jahr im Herrenbereich spielen, wie Ole Käuper oder Thore Jacobsen. Von diesen Spielern erwarte ich, dass sie jetzt den nächsten Schritt machen. Dazu kommen die jungen Talente aus der A-Jugend: Jannes Vollert, Lars Bünning, Isaiah Young, Mattis Daube, Melvin Krol und Jonah Osabutey. Wir haben eine gute Mischung im Team. Es soll aber noch der eine oder andere Spieler kommen.

Wie ist da der Verhandlungsstand?

Wir sind in guten Gesprächen, werden aber keine Schnellschüsse machen. Wir suchen Spieler, die die U 23 verstärken, gleichzeitig aber die Perspektive haben, sich in Richtung Bundesliga zu entwickeln. Außerdem würden wir uns eventuell noch mit einem älteren Spieler verstärken. Aber da muss das Gesamtpaket stimmen.

Sprechen wir über die bisherigen Neuzugänge. Was erwarten Sie sich von Marco Kaffenberger?

Wir haben Marco bereits gesichtet, als er noch im Jugendbereich bei Eintracht Braunschweig gespielt hat. Er hat damals schon über eine sehr gute Dynamik verfügt, war aber noch nicht sonderlich robust. In den vergangenen beiden Jahren hat er in der Regionalliga körperlich stark zugelegt und ist deshalb wieder interessant für uns geworden. Er verfügt jetzt über eine sehr gute Athletik gepaart mit sehr gutem Passspiel. Darauf lege ich viel Wert, weil ich möchte, dass meine Mannschaft das Spiel präzise aus der Abwehr heraus eröffnet. Marco kann zudem nicht nur im Abwehrzentrum, sondern auch auf der rechten Seite spielen. Und er ist ein Typ, der Verantwortung übernehmen und eine Mannschaft anführen will.

Und Dennis Rosin?

Auch ihn kennen wir schon sehr lange. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler mit hoher Passsicherheit, der aus der Tiefe nach vorn geht, der torgefährlich ist. Wir sehen in ihm ein großes Entwicklungspotenzial. Er hat in der vergangenen Saison schon einige Zweitliga-Einsätze beim FC St. Pauli gehabt. Er will in der 3. Liga die nächsten Schritte machen. Ich freue mich sehr darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten.

Was zeichnet Idrissa Touré aus?

Idrissa (19 Jahre alt, kommt von der U 23 des FC Schalke 04; Anm. d. Red.) ist ein hochtalentierter Spieler, der über eine enorme Physis und hohe Dynamik verfügt. In den vergangenen Jahren hat er im Jugendbereich gezeigt, dass er zu Topleistungen fähig ist.

Wer soll im neuen Team die Verantwortung übernehmen?

Grundsätzlich sind die drei Erfahrenen Rafael Kazior, Marc Pfitzner und Tobias Duffner mein verlängerter Arm. Nicht nur auf dem Platz, sondern vor allem in der Kabine. Eine U 23-Kabine ist ja eine Mischung aus Profi- und Jugendkabine, da prallen manchmal Dinge aufeinander, die man bei einer Bundesligamannschaft nicht mehr erlebt. Rafael, Marc und Tobias sind wie große Brüder für die Jüngeren. Sie sind mal streng mit ihnen, mal aufbauend. Sie leben vor, wie man sich als Profi verhält. Und auf dem Platz geben sie unserem Spiel Struktur, ziehen mal einen Freistoß oder wechseln den Rhythmus. Ich erwarte aber auch von Ole Käuper, der sich im vergangenen Jahr enorm entwickelt hat, und Thore Jacobsen, dass sie die Mannschaft führen.

Was ist mit den Neuen aus der U 19? Wie schnell werden sie eine tragende Rolle im Team spielen?

Das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Eine gewisse Anlaufzeit brauchen sie in der Regel alle. Die 3. Liga ist schon noch mal was anderes als die A-Junioren-Bundesliga. Nicht fußballerisch, da sind die U 19-Bundesligen auf einem sehr hohen technischen und taktischen Niveau. Aber körperlich. Die Jungs spielen auf einmal gegen ausgewachsene Profis. Bestimmte Lösungsansätze, die bei den Junioren funktioniert haben, reichen in der 3. Liga nicht mehr. Da braucht es etwas Zeit zur Anpassung. Aber es ist auch nicht unrealistisch, dass der eine oder andere sehr früh zu sehr vielen Einsätzen kommt. Es ist ja auch das Ziel, die Jungen schnellstmöglich an den Profifußball heranzuführen. Ich erinnere an Niklas Schmidt und Johannes Eggestein, die waren in der vergangenen Saison, wenn sie fit waren, Stammspieler.

Es gibt aber sicher auch Spieler, bei denen es nicht ganz so schnell geht, oder?

Klar. Ein Beispiel für eine etwas andere Entwicklung ist Leon Jensen, der im vergangenen Jahr aus der A-Jugend kam. Er ist ein großes Talent, wir mussten ihn aber Schritt für Schritt an die 3. Liga heranführen. Leon hat im Laufe der vergangenen Saison immer mehr Spielanteile bekommen, und ich traue ihm jetzt zu, dass er eine prägende Rolle übernehmen kann. Generell traue ich aber allen Neuzugängen aus der A-Jugend zu, auf den unterschiedlichsten Wegen mindestens ein fester Bestandteil der U 23 zu werden.

Die erwähnten Jungprofis Niklas Schmidt und Johannes Eggestein stehen vor dem Sprung in den Bundesligakader. Wie schwer ist es, mit Spielern, die zwischen U 23 und Bundesliga pendeln, zu planen?

Theoretisch kann jeder Spieler im Laufe einer Saison bei uns zu Einsätzen kommen. Sei es ein junger Spieler, der in der U 23 Spielpraxis sammeln soll, oder ein älterer Profi, der nach einer Verletzung wieder an die Bundesliga herangeführt werden soll, so wie Luca Caldirola in der abgelaufenen Saison. Darauf kann ich mich vor einer Saison im Einzelfall nicht vorbereiten.

Werder hat zuletzt zwei Jahre in Folge bis zuletzt um den Klassenerhalt in der 3. Liga gebangt. Wird es wieder eine Saison voller Dramatik bis zum Schluss?

Ich habe jetzt zwei Jahre hintereinander irgendwann zwischen der 85. und der 90. Minute im letzten Spiel der Saison den Klassenerhalt gefeiert. Darauf kann ich in der kommenden Saison gut verzichten. Ich glaube auch, dass wir die Möglichkeit haben, nicht bis zuletzt zittern zu müssen. Aber wir müssen am absoluten Optimum arbeiten, um die Klasse zu halten. Und zwar in allen Bereichen. Wir können uns kaum Fehler erlauben. Unsere Mannschaft ist extrem talentiert, aber wir spielen im Grunde mir einer verstärkten Jugendauswahl.

Wie lautet denn das Saisonziel 2017/18?

Es geht an erster Stelle darum, Spieler für die Bundesliga auszubilden. Erst an zweiter Stelle geht es darum, genügend Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Wenn wir am Ende in der 3. Liga bleiben und es schaffen, wieder einen Spieler wie Maxi Eggestein auszubilden, dann haben wir unser Saisonziel erreicht.

Wie stark ist die 3. Liga in der kommenden Saison?

Die Aufsteiger aus Meppen, Unterhaching und Jena bringen alles mit, um sich in der 3. Liga zu etablieren. Vielleicht gelingt einem sogar der direkte Durchmarsch, so wie Jahn Regensburg zuletzt. Generell hatten wir in der vergangenen Saison eine sehr ausgeglichene Liga, das erwarte ich in diesem Jahr nicht unbedingt. Wenn ich mir die bisherigen Transferaktivitäten ansehe, glaube ich, dass sich ein paar Klubs oben absetzen werden.

Und welche?

Die Zweitligaabsteiger aus Karlsruhe und Würzburg, dazu Magdeburg und Osnabrück. Außerdem denke ich, dass Paderborn die richtigen Lehren gezogen hat, mit denen ist auch zu rechnen. Dahinter gibt es ein breites Mittelfeld, da gehören wir dann hoffentlich dazu. Wir haben die Möglichkeit, eine Menge Mannschaften in der 3. Liga zu schlagen, wir können aber auch gegen jeden Klub verlieren.

Werder ist der letzte Bundesligist, der mit seiner U 23 in der dritten Liga vertreten ist ...

… und das ist ein Zeichen für richtig gute Arbeit in den vergangenen Jahren. Ich finde, dass der Verein stolz auf diese Leistung sein darf. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt ein Selbstläufer ist. Wir müssen weiter hart arbeiten. Aber es ist schon eine tolle Leistung des gesamten Vereins, dass wir die einzige U 23 in der 3. Liga sind.

Ist das ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bundesligisten?

Ja, vor allem bei Verhandlungen mit jungen Talenten, die noch nicht ganz so weit sind, in der Bundesliga zu spielen. Bei uns kann ein Spieler in der 3. Liga Spielpraxis sammeln und dann den Sprung in die Bundesliga machen. Hätten wir die U 23 im vergangenen Jahr nicht gehabt, wäre die Wahrscheinlichkeit bei Maxi Eggestein und Milos Veljkovic wohl geringer gewesen, dass sie Stammspieler in der Bundesliga geworden wären. Natürlich wird es immer mal Spieler geben, die von der U 17 direkt in die Bundesliga durchgehen, wie Aaron Hunt damals. Aber viele andere machen diesen Schritt halt erst mit 20 oder 21. Wir bei Werder Bremen glauben, dass es genug Spieler gibt, die genau über diesen Weg in die Bundesliga kommen. Deshalb ist die U 23 für uns die höchste Ausbildungsstation im Verein. Damit sind wir immer gut gefahren.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

Florian Kohfeldt ist seit Oktober 2016 Cheftrainer der U23 von Werder Bremen. Zuvor war er von 2014 bis 2016 Co-Trainer von Viktor Skripnik, zunächst in der Reserve und dann bei den Profis. Der 34-Jährige wuchs in Delmenhorst auf und spielte als Torwart bis zur A-Jugend beim TV Jahn Delmenhorst. Anschließend lief er für Werders U21 in der Bremen-Liga auf.