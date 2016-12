Findet die im Raum stehenden "Verdächtigungen unhaltbar": Ex-Werder-Sportchef Allofs. (dpa)

Werder soll an zweifelhaften Offshore-Geschäften beteiligt gewesen sein. „Spiegel Online“ berichtet, der Verein habe bei der Vertragsverlängerung des Abwehrspielers Naldo im Jahr 2009 einen Honorarvertrag mit zwei Beratern abgeschlossen, die eine Briefkastenfirma im Steuerparadies British Virgin Islands hatten.

Das Online-Portal beruft sich auf Dokumente, welche ihm von der Enthüllungsplattform „Football Leaks“ zugespielt worden seien. Zu den Unterzeichnern des Honorarvertrags gehört demnach der damalige Werder-Sportchef Klaus Allofs, der seit Herbst 2012 Sportchef beim VfL Wolfsburg ist.

Dem Bericht zufolge schloss Werder, nachdem Naldo seinen Vertrag um vier Jahre verlängert hatte, am 29. Oktober 2009 eine Honorarvereinbarung mit Naldos offiziellem Berater Paulo Fernando Tonietto sowie zwei "lizenzierten Spielerberatern" aus Serbien und Montenegro ab. Ihre Firma Tumod Ventures Ltd war bei einer Briefkastenadresse in Road Town auf Tortola registriert. Tortola gehört zu den britischen Jungferninseln, die als Steuerparadies gelten.

Briefkastenfirmen sind nicht gesetzeswidrig

Inhalt der Vereinbarung war laut dem Bericht Folgendes: Werder sollte während der Gültigkeitsdauer von Naldos Arbeitsvertrag in vier Tranchen ein Honorar in Höhe von insgesamt 600.000 Euro an die Berater zahlen – 150.000 Euro pro Jahr. Naldo wechselte im Sommer 2012 nach Wolfsburg, sodass Werder dem Vertrag nach insgesamt 450.000 Euro an die Berater zahlte. Ob die Zahlungen möglicherweise illegal waren, geht aus den Veröffentlichungen nicht hervor. Briefkastenfirmen an sich sind nicht gesetzeswidrig, sie werden aber oft dazu genutzt, Steuern zu hinterziehen.

Allofs bestätigte gegenüber dem WESER-KURIER, dass es die Honorarvereinbarung gab. Die im Raum stehenden "Verdächtigungen" seien aber "unhaltbar", sagte Allofs. "Es ist kein Geld an Werder oder an mich persönlich zurückgeflossen. Wir haben nichts Unrechtsmäßiges getan." Was mit gezahlten Honoraren anschließend geschehen sei, wisse er natürlich nicht. Der Verein habe sich bei Beraterverträgen aber durch eine Klausel abgesichert: "Die Berater mussten sich dazu verpflichten, die darin vereinbarten Honorare korrekt zu versteuern."

Zudem habe Werder die Umstände von Zahlungen immer gewissenhaft untersucht. Der Verein habe nur mit Beratern zusammengearbeitet, die einen Ausweis, eine Meldebescheinigung und eine Beraterlizenz vorlegen konnten. Allofs sagt, man könne Geschäftspartner "nur bis zu einem gewissen Punkt" überprüfen. "Heute würde man ein Geschäft mit einer Firma, die ihren Sitz an einem solchen Ort hat, wahrscheinlich nicht mehr machen, weil man jetzt mehr über Briefkastenfirmen weiß", sagt er. "Aber soweit wir es überprüfen konnten, hat Werder nie an Stellen gezahlt, wo Geld unsachgemäß behandelt wird." Soll heißen: Werder wusste nicht, dass Tumod Ventures eine Briefkastenfirma war.

Bericht spricht von zwei Beratern

Eine Frage, die der Bericht aufwirft, lautet: Warum wurden bei der Verlängerung von Naldos Vertrag plötzlich zwei weitere Berater hinzugezogen? Es habe sich nicht um zwei, sondern um einen Berater gehandelt, sagt Allofs. Nämlich um den Serben Milonja Djukic, der als Fußball-Profi in Portugal gespielt und in dieser Zeit Kontakte nach Brasilien geknüpft habe.

Die Firma Tumod Venture, deren Name in dem Honorarvertrag auftaucht, habe Djukic mit einem Partner geführt; deshalb sei in dem Bericht von zwei Beratern die Rede. Nach Allofs' Darstellung tauchte Djukic nicht plötzlich auf, sondern befand sich schon 2005, als Naldo aus seiner Heimat Brasilien nach Bremen wechselte, "im Umfeld" des Spielers.

Allofs war von 1999 bis 2012 Werder-Sportchef und Teil der Geschäftsführung. Damit durfte er Verträge unterschreiben, allerdings nicht allein. Wer außer ihm den Vertrag unterschrieben hat, will Allofs aus Vertraulichkeitsgründen nicht sagen. Manfred Müller, damals Geschäftsführer für Marketing, Management und Finanzen bei Werder, kann sich an den Vorgang nicht erinnern. „Zahlungen an Berater sind bei Vertragsverlängerungen üblich“, sagt er lediglich. Der Firmenname Tumod Ventures sage ihm aber nichts. Klaus-Dieter Fischer, 2009 ebenfalls Geschäftsführer, war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.