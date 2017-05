Läuft beim Werder-Keeper. (Screenshot Instagram/Felix Wiedwald)

Bei den Aral-Tankstellen läuft derzeit eine Gewinn-Aktion: Jeder 100. Payback-Kunde erhält in der Zeit vom 1. bis 14. Mai seinen Einkaufswert in Payback-Punkten erstattet. So, und als Felix Wiedwald am Donnerstag vermutlich sein Auto an der Tanke "Am Lehester Deich" in Bremen auffüllen wollte, konnte er sein eigenes Glück an der Kasse bestimmt kaum fassen: 100. Payback-Kunde! Das kommt einem Ritterschlag gleich. Was für enorme Gänsehaut Wiedwald bekommen haben muss. Wahrscheinlich gab es einen bunten Konfettiregen für den 27-Jährigen, der Aral-Bezirksleiter gratulierte höchstpersönlich und überreichte ihm die Payback-Krone.

Nachdem sich der euphorische Werder-Keeper wieder etwas beruhigt hatte, postete er seinen Gewinn-Bon sofort auf Instagram und schrieb dazu "Läuft". Einfach wow. "Sie haben gewonnen! Herzlichen Glückwunsch, wir werden Ihrem Punktekonto den Betrag Ihres Einkaufs als 8931 Payback-Punkte gutschreiben. Das sind die magischen Worte, die auf dem Kassenbon stehen.

Wiedwald hat sicherlich kurz überlegt: "8931 Payback-Punkte? Brauche ich den Job bei Werder überhaupt?" Okay, in Euro umgerechnet ergibt sich immerhin eine Summe von 89,31. Gut, dass er sich nicht nur einen Snickers gekauft hat, das hätte sich nicht so gelohnt.

Und für alle Payback-Kunden, die solche Gewinnspiele immer für Märchen hielten, ist Wiedwalds Gewinn der Beweis, dass es tatsächlich noch Wunder gibt. Die Nummer 1 im Tor und 100. Payback-Kunde - Felix Wiedwald, du bist der Boss. (msch)