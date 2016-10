Per Mertesacker befindet sich derzeit in Donaustauf in der Reha. (dpa)

Im Sommer läuft Mertesackers Vertrag in London aus. Gefragt nach seiner Zukunft, sagte der Ex-Bremer dem Sport-Sportal "Spox": "Eine Verlängerung bei Arsenal hat für mich absolute Priorität." An Spekulationen über eine Rückkehr zu Werder werde er sich nicht beteiligen, so der Innenverteidiger weiter.

Werders Sportchef Frank Baumann hatte dem WESER-KURIER bereits Anfang Oktober gesagt, dass in diesem Zusammenhang nichts Konkretes gebe. Man habe aber vereinbart, in den nächsten Monaten noch mal zu telefonieren. Mit einer einer endgültigen Entscheidung Mertesackers für oder wider Bremen sei möglicherweise erst im Frühjahr 2017 zu rechnen. Schließlich könne es auch gut sein, dass "es für ihn noch weitergeht bei Arsenal".

Per Mertesacker stand von 2006 bis 2011 bei Werder Bremen unter Vertrag. (oni)