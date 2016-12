Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Football-Leaks Auch Werder Bremen taucht in Enthüllungen auf

Werder Bremen taucht in den Dokumenten der Enthüllungsplattform Football-Leaks auf. Wie der Spiegel am Freitag berichtet, sollen von dem Bundesligisten Gelder an Spielerberater mit einer Firma auf den British Virgin Islands geflossen sein.