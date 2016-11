Die Polizei erlässt ein weitreichendes Alkoholverbot, um Ausschreitungen zwischen HSV- und Werder-Fans am Nordderby-Spieltag zu unterbinden. (Karsten Klama)

Anlässlich dieser Begegnung spricht die Bundespolizei ein Alkoholkonsumverbot, ein Mitführverbot von Glasflaschen und Dosen, pyrotechnischen Gegenständen, Vermummungsgegenständen und Schutzbewaffnung aus.

Die Verbote gelten am Sonnabend von 6 bis 15.30 Uhr und von 17 bis 24 Uhr in allen zum und vom Spielort fahrenden Zügen (außer Fernzüge) sowie an allen Bahnhöfen auf folgenden Verbindungen: Fischbek - Hamburg, Hamburg - Altona, Altona - Elbgaustraße, Altona - Rissen, Osnabrück - Bremen - Rotenburg/W. - Buchholz - Hamburg, Bremerhaven - Bremen - Soltau - Buchholz - Hamburg, Oldenburg - Bremen.

Bei Nichtbefolgen des Verbots wird eine Strafzahlung in Höhe von 250 EUR erhoben. Reisende sollten sich auf eventuelle Verzögerungen oder Einschränkungen einstellen. (wk)