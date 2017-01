Thomas Eichin (dpa)

"Nach gescheiterter Ehe und kurzen Affären findet der auch ehemalige Geschäftsführer im Eishockey-Business („Kölner Haie“) und beurlaubte Sportchef des TSV 1860 München endlich seine Traumfrau", heißt es in einer Pressemitteilung, die am vergangenen Freitag von der Bremerin Christine M. verschickt wurde.

Sie behauptet darin, die neue Freundin des ehemaligen Werderaners zu sein und zitiert Eichin unter anderem mit den Worten: "Christine hat eine Schwäche für den Wettbewerb im Fußball, kennt sich mit den wirtschaftlichen Bereichen dazu aus, ist hübsch und genau mein Typ!"

Beide hätten nun seit dem Jahresbeginn zusammen "eine freiberufliche Partnerschaft für die Managementconsultation und für die Konzeptarbeit" gestartet - und diese entstünde "mit Rückenwind von einer sinnlichen VENUS im Planeten".

Die Pressemitteilung ist angereichert mit weiteren angeblichen Zitaten Eichins. Auf der angebenen - und höchst unprofessionellen - Homepage sind ebenfalls Bilder und angebliche Zitate des ehemaligen Sportchefs.

Dieser machte auch sofort klar: Nichts von allem stimmt.

Eichin sagte gegenüber "tz.de": „Ich habe diese Frau bei genau einem einzigen Termin kennengelernt“, und „das war auf der Geschäftsstelle von Werder Bremen. Sie hat mehrfach um einen Termin gebeten, um ein sportlich-pädagogisches Konzept vorzustellen. Das war‘s. Das haben wir abgelehnt. Seit diesem Tag, kann man sagen, stalkt sie mich und meine Mitarbeiter sowohl auf der Geschäftsstelle von Werder Bremen wie auch bei 1860 München.“

Der 53-Jährige wurde im Gespräch mit der BILD ganz deutlich: "„Jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem ich juristische Hilfe in Anspruch nehmen werde. Mein Name wird privat und geschäftlich missbraucht. Das lasse ich mir nicht bieten. Diese Frau ist doch total verrückt.“

Christine M. wies die Vorwürfe im gleichen Artikel zurück. (wk)