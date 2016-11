Aufnahmen aus dem Weserstadion, die viel wert sind: Durch den neuen Verteilschlüssel im TV-Vertrag kann Werder bis zu 15 Millionen Euro mehr einnehmen als bisher. (imago sportfotodienst, imago/Ulmer)

Als Klaus Filbry am späten Donnerstagnachmittag am Frankfurter Hauptbahnhof in den Zug zurück nach Bremen stieg, da konnte er dies mit einem sehr guten Gefühl tun. Hinter dem Werder-Boss lag zwar ein sehr langer Tag mit vielen Gesprächen. Aber es hatte sich gelohnt. Der 24. November 2016 wird als guter Tag für Werder in Erinnerung bleiben. Denn die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in Frankfurt hat den neuen Schlüssel zur Verteilung des TV-Geldes vorgestellt, und Werder kann sich dabei wie ein Gewinner fühlen.

Aktuell kassiert Werder aus der gesamten TV-Vermarktung rund 38 Millionen Euro. Ab der nächsten Saison wird ein zweistelliger Millionenbetrag dazukommen. Je nachdem, wie gut die Saison verläuft, könnten es bis zu 15 Millionen Euro sein. Exakter lässt sich das heute noch nicht vorhersagen, da das sportliche Abschneiden weiterhin entscheidend für die Höhe der künftigen TV-Erlöse sein wird und die Saison 2017/2018 also erst einmal gespielt sein muss.

Grundsätzlich aber gilt, das kann man schon jetzt festhalten: Der neue TV-Schlüssel, ein hochkomplexes Verteilsystem, ist gut für Werder. Allein die Neuerungen sollen für den Klub dem Vernehmen nach so viel Wert wie ein neuer Hauptsponsor sein. Nur noch 70 Prozent des TV-Geldes (836 Millionen Euro im Schnitt der nächsten vier Jahre) werden weiterhin auf die alte Art und Weise verteilt, also nach der bekannten Fünf-Jahres-Wertung (65 Prozent) und einem Sockelbetrag (35 Prozent). Der ganze Rest ist neu.

Die Impulse von Team Marktwert wirken indirekt

Vereinfacht gesprochen werden eine lange Bundesliga-Zugehörigkeit und die Förderung von Talenten künftig stärker belohnt. Anders als in unserer gestrigen Ausgabe berichtet, ist der neue TV-Schlüssel allerdings nicht auf drei, sondern auf vier Säulen gebaut. Und sogenannte weiche Faktoren wie TV-Quoten oder Fanbasis, für die Werder als Mitglied im Team Marktwert gekämpft hatte, kommen auch nicht zum Zuge. Eine Größe wie beispielsweise das „Fanpotenzial“ eines Klubs hält DFL-Chef Christian Seifert für nicht geeignet, „dann müssten 50 Prozent der Einnahmen an Bayern und Dortmund gehen“.

Immerhin indirekt aber wirken die Impulse, die Team Marktwert gegeben hat. Klaus Filbry sagt: „Unsere Gedanken finden sich beim neuen Verteilmodell vor allem in den Punkten Nachhaltigkeit und Nachwuchs wieder.“ Denn dies sind zwei Neuerungen: Aus dem Topf der nationalen TV-Erlöse werden fünf Prozent (rund 60 Millionen Euro) unter dem Stichwort Nachhaltigkeit verteilt. „Dieser Faktor berücksichtigt, was jeder Klub über lange Jahre zur Entwicklung der Bundesliga beigetragen hat“, erklärt der Werder-Chef. Heißt im Klartext: Es gibt künftig eine 20-Jahres-Tabelle. Jede Saison wird gleich gewichtet.

Gut für Werder daran: Werder war in diesem Zeitraum durchgängig Erstligist, anders als sportlich zurzeit erfolgreichere Klubs wie der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC oder auch Borussia Mönchengladbach, die zwischendurch mehrere Jahre in der zweiten Liga gespielt haben und entsprechend weniger Geld aus diesem Topf erhalten. 20 Bremer Bundesligajahre am Stück sind auch ein Pluspunkt gegenüber Klubs wie 1899 Hoffenheim, das gerade erst seine achte Saison spielt, oder RB Leipzig, das ganz neu in der Liga ist.

Ebenfalls positiv für Werder: Die DFL schüttet zwei Prozent (insgesamt 24 Millionen Euro) nach den Einsatzminuten aus, die U 23-Spieler in der Saison für einen Klub absolviert haben. Da es ein erklärtes Ziel von Werder ist, den Nachwuchs weiter zu fördern und ihm in der Bundesliga eine Chance zu geben, hat es der Klub im Grunde selbst in der Hand, wie viel Geld er aus diesem Topf erhält.

"Eine moderne und gerechte Verteilung"

Die vierte Säule ist mit dem Begriff „Wettbewerb“ überschrieben. Hier werden 275 Millionen Euro nach einer Rangliste verteilt, die nach Tabellenregionen gegliedert ist. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs der Fünf-Jahres-Wertung beispielsweise erhalten den gleichen Anteil, genauso wie die Mannschaften auf den Rängen sieben bis 13, deren Anteil aber geringer ausfällt. Das Besondere hierbei: Erst- und Zweitligisten werden zusammengefasst, was bedeutet, dass ein Abstieg einen Klub nicht automatisch aus der Gesamtwertung katapultiert. Und das heißt auch, dass Bundesliga-Absteiger wie Hannover 96 und der VfB Stuttgart, aber auch Traditionsklubs wie der 1. FC Nürnberg oder der 1. FC Kaiserslautern, der schon lange in der zweiten Liga spielt, in dieser Rangliste im Moment noch vor einem Verein wie Erstliga-Neuling RB Leipzig bleiben.

Die bisher aufgeführten Änderungen betreffen die Erlöse aus der Inlandsvermarktung. Aber auch aus der internationalen Vermarktung wird Werder künftig zusätzliches Geld ziehen, obwohl der Klub nun schon im fünften Jahr nicht mehr international spielt. Da aber auch hier ein Teil des Geldes, 63 Millionen Euro, nach dem neuen Kriterium „sportliche Nachhaltigkeit“ verteilt wird, ist Werder dabei. Denn in diese Rechnung fließen noch Werders letzten Jahre in der Champions- und Europa League ein. Weitere 63 Millionen Euro werden nach wie vor nach dem Solidaritätsprinzip an alle Klubs ausgeschüttet. Die restlichen 125 Millionen Euro teilen sich die Klubs, die in der internationalen Fünf-Jahres-Wertung auftauchen. Hier fehlt Werder inzwischen.

„Insgesamt ist das eine moderne und gerechte Verteilung“, sagt Klaus Filbry, „der DFL ist es gelungen, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen.“ Nicht zuletzt zur Freude von Werder.