Mirko Votava im Oktober 2016 beim Bremer Freimarkt. (nordphoto)

"Wir haben in den letzten Wochen viel Kraft und Energie investiert, um unseren sportlichen Zielen mit der U 19 näher zu kommen, aber wir sind jetzt zu der gemeinsamen Entscheidung gekommen, auch über die Veränderungen im Trainerstab einen neuen Impuls zu setzen", wird Votava in einer Mitteilung der Grün-Weißen zitiert. Die Entscheidung sei am Montag nach einer gemeinsamen Analyse des bisherigen Saisonverlaufs der U 19-Junioren gefallen, die in der A-Junioren-Bundesliga um den Klassenerhalt kämpfen.

"Wir ziehen den Hut vor Mirko, wie er mit der Situation umgegangen ist und sich in den Dienst von Werder gestellt hat", sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald. "Mirko ist ein echter Werderaner mit großer Erfahrung. Wir sind trotz der Entscheidung von seiner fachlichen Kompetenz absolut überzeugt und freuen uns, dass er sich bereit erklärt hat, seine Stärken an anderer Stelle bei der Talenteförderung einzubringen", so Hess-Grunewald weiter.

Votava absolvierte für Werder zwischen 1985 und 1996 insgesamt 357 Bundesligaspiele. Mit den Grün-Weißen wurde Votava 1988 und 1993 Meister, 1991 und 1994 Pokalsieger und 1992 Europapokalsieger der Pokalsieger. Viele Jahre trug Votava bei den Grün-Weißen die Kapitänsbinde. (sto)