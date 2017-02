Ivan Klasnic (Mitte) im Landgericht. (nordphoto)

In dem seit neun Jahren andauernden Zivilverfahren zwischen Ex-Fußballprofi Ivan Klasnic und seinen früheren Ärzten von Werder Bremen hat ein medizinischer Gutachter eine Kette von Fehlern bei der Behandlung ausgemacht. Der Gutachter sagte am Freitag vor dem Landgericht Bremen, eines der Hauptprobleme sei gewesen, dass "keiner so richtig zuständig war". Klasnic problematische Nierenwerte seien seit 2002 bekannt gewesen und hätten engmaschig kontrolliert werden müssen. Dies sei in der Form nicht geschehen.

Der 37 Jahre alte Klasnic wirft Werders früherem Mannschaftsarzt Götz Dimanski und einer Internistin vor, seine Nierenerkrankung nicht erkannt und falsch behandelt zu haben. Folge seien zwei Nierentransplantationen im Jahr 2007 gewesen. Inzwischen braucht er erneut eine Spenderniere, seit einem Jahr muss er drei Mal pro Woche zur Dialyse. "Ich bin in der Warteschleife", sagte Klasnic am Rande des Prozesses. In dem Verfahren geht es um Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadenersatz in Höhe von über 1,1 Millionen Euro.

Mehr zum Thema Ivan Klasnic hofft auf Ende der Gerichts-Saga Seit neun Jahren prozessiert Ivan Klasnic gegen zwei ehemalige Ärzte von ihm. Am Freitag wird das ... mehr »

Der Gutachter entlastete Ex-Teamarzt Dimanski aber auch in einigen Punkten. Von Dimanski beauftragte Spezialisten hätten Klasnic 2002 nur eine leichte Niereninsuffizienz attestiert. Tatsächlich habe es sich schon damals um eine mittlere Organschwäche gehandelt, die dringend hätte beobachtet werden müssen, so der Gutachter. Dimanski habe sich aber auf die Bewertung der Spezialisten verlassen dürfen.

Allerdings hätte der Arzt Klasnic informieren und bei der Verschreibung von potenziell nierenschädigenden Scherzmitteln vorsichtiger sein müssen. Außerdem sei es ein Fehler gewesen, der behandelnden Internistin nichts von den auffälligen Nierenwerten zu berichten. Die Medizinerin sagte vor Gericht, sie habe zwar 2003 einen erhöhten Wert festgestellt, aber keinen Grund zum Handeln gesehen. "Ein schwerer Fehler", wie der Gutachter betonte.

Die Internistin sagte, in den folgenden Jahren habe sie die Laborwerte von Klasnic gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, da sie direkt an Dimanski weitergeleitet werden sollten. Dimanski hingegen erklärte, er wiederum habe sich die Werte auch nicht angesehen - im Vertrauen darauf, dass die Internistin ihn über Auffälligkeiten informiert hätte. Der Vorsitzende Richter Clemens Bolay betonte, die Häufung von Versäumnissen in dem Fall sei "erstaunlich".

Ein Urteil ist nach Angaben des Gerichts frühestens in drei Wochen zu erwarten. Klasnic spielte von 2001 bis 2008 für Werder. Seine Profi-Karriere hatte er trotz der Transplantationen erst 2013 beendet.